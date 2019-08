Riss in der Allianz zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten erneut deutlich

Aden wieder vollständig unter Kontrolle der abtrünnigen Südjemen-Miliz

Dubai (AFP) - Die heftig umkämpfte jemenitische Küstenstadt Aden befindet sich seit Donnerstag wieder vollständig unter Kontrolle der abtrünnigen Südjemen-Miliz. "Wir kontrollieren die Stadt einschließlich ihrer Zugänge komplett", erklärte Miliz-Sprecher Haitham Nesar. Seine Angaben wurden aus Regierungskreisen bestätigt. Bei den jüngsten Kämpfen wurde erneut der Riss in der Allianz zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten deutlich.

Panzer der Südjemen-Miliz © AFP

Aden, das derzeit die Interimshauptstadt des Landes ist, war Anfang August erstmals von der Südjemen-Miliz eingenommen worden. Allerdings gelang es Regierungstruppen wenig später, wieder in die Küstenstadt einzudringen. Nun wurden die Regierungstruppen nach übereinstimmenden Angaben von beiden Seiten wieder komplett aus Aden zurückgedrängt.

Die Südjemen-Miliz kämpfte ursprünglich an der Seite der Regierungstruppen und der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition gegen die Huthi-Rebellen im Norden des Jemen. Die im Südjemen gelegene Hafenstadt Aden ist seit Januar 2015 die Interimshauptstadt der Regierung. Präsident Abd Rabbo Mansu Hadi war aus der eigentlichen Hauptstadt Sanaa geflohen, als diese von den Huthi-Rebellen besetzt wurde. Er befindet sich inzwischen im Exil in Saudi-Arabien.

Der Vize-Außenminister von Hadis Regierung, Mohammed al-Hadhrami, warf den Vereinigten Arabischen Emiraten im Kurzbotschaftendienst Twitter vor, die Südjemen-Miliz mit Luftangriffen auf Aden unterstützt zu haben. Wann diese Angriffe erfolgt sein sollen, erklärte Hadhrami nicht. Bewohner von Aden sagten der Nachrichtenagentur AFP jedoch, dass sie am Mittwoch den Lärm von Luftangriffen gehört hätten.

Hadhrami rief Saudi-Arabien dazu auf, die legitimierte Regierung" weiter zu unterstützen "und diese illegale und ungerechtfertigte militärische Eskalation zu stoppen".

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen erklärte am Donnerstag in Berlin, ihr Krankenhaus in Aden habe am Mittwoch innerhalb von wenigen Stunden 51 Verletzte aufgenommen. Zehn Menschen waren demnach bei der Ankunft im Krankenhaus bereits tot. Am frühen Mittwochabend sei ein Gebiet nahe des Krankenhauses zum Ziel von Luftangriffen geworden.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Ländern unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Die gegen die Huthi-Rebellen gerichtete Allianz ist allerdings brüchig. Die Regierungen in Riad und Abu Dhabi haben öffentlich zum Dialog aufgerufen, jedoch kein Ende der Kämpfe erreicht.