Ägyptens Staatschef al-Sisi reicht offiziell Kandidatur für Wiederwahl ein

Kairo (AFP) - Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat offiziell seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angemeldet. Er übergab der nationalen Wahlbehörde in Kairo am Mittwoch die erforderlichen Unterlagen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am 26. März statt. Al-Sisi geht als klarer Favorit in die Wahl.

Mehrere andere Kandidaten haben sich bereits wieder aus dem Rennen zurückgezogen oder wurden disqualifiziert. Kritiker beklagen ein Klima der Einschüchterung vor der Wahl.

Einer von al-Sisis möglichen Herausforderern, der ehemalige Regierungschef Ahmed Schafik, hatte im Dezember mitgeteilt, dass er entgegen einer früheren Ankündigung nicht kandidieren werde. Auch der Neffe des ehemaligen Präsidenten Anwar al-Sadat, Mohammed Anwar al-Sadat, erklärte Mitte Januar, dass er unter den gegebenen Umständen nicht antreten werde.

Außer al-Sisis Kandidatur lag am Mittwoch zunächst keine andere vor. Die Bewerber müssen ihre Unterlagen spätestens bis kommenden Montag einreichen.

Al-Sisi hatte seine Kandidatur am Freitag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache angekündigt. Der ehemalige Armeechef hatte den Putsch gegen den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi angeführt und 2014 das Präsidentenamt übernommen.