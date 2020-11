Zehntausende Anhänger von Schiitenführer Sadr auf den Straßen

Ärzte: Drei Tote bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten im Irak

Nasiriyya (AFP) - Bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden regierungskritischen Demonstranten, darunter viele Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Moktada al-Sadr, sind am Freitag im Irak mindestens drei Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen wurden am Freitag in Bagdad sowie in mehreren Städten im Süden des Landes verletzt, neun von ihnen durch Schüsse, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ärztekreisen erfuhr. Rund sieben Monate vor der geplanten Neuwahl des Parlaments im Irak haben sich die politischen und sozialen Spannungen in dem Land wieder verschärft.

Demonstrant in Nasarijah © AFP

Sadr konnte am Freitag weitaus mehr Anhänger mobilisieren als die rivalisierende Protestbewegung: Zehntausende Unterstützer des umstrittenen Schiitenführers folgten seinem Aufruf zum Protest und gingen in Bagdad sowie in den südirakischen Städten Nasirija, Al-Hillah und Basra auf die Straße. Viele der Demonstranten waren in irakische Nationalflaggen gehüllt und skandierten Anti-Korruptionsparolen.

Auf dem Habbubi-Platz in Nasarija griffen Sadr-Anhänger ein Camp der regierungskritischen Protestbewegung an, der vor allem junge Menschen angehören. Ein AFP-Reporter vor Ort berichtete von niedergebrannten Zelten und Chaos.

"Mit Gewehren und Pistolen bewaffnete Sadristen kamen, um unsere Zelte zu räumen", sagte der Protest-Anführer Mohammad al-Chajjat der Nachrichtenagentur AFP. "Wir fürchten, dass es noch mehr Gewalt geben könnte." Der ehemalige Sadr-Anhänger Asaad al-Naseri twitterte: "Den Sicherheitskräften ist es eindeutig nicht gelungen zu verhindern, dass bewaffnete Banden den Habbubi-Platz stürmen."

Nasarija gehörte im Herbst vergangenen Jahres zu den Städten, in denen die Protestbewegung im Irak ihren Ausgang nahm. Vor genau einem Jahr, am 28. November, waren am Rande von Protesten in der südirakischen Stadt mehr als drei Dutzend Menschen getötet worden - der blutigste Vorfall im Zusammenhang mit den regierungskritischen Demonstrationen. Die Todesfälle hatten landesweit Empörung ausgelöst und schließlich zum Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi geführt.

Der neue Regierungschef, Mustafa al-Kadhemi, ging auf die Protestbewegung zu und kündigte vorgezogene Neuwahlen im Juni kommenden Jahres an. Sie sollen auf der Grundlage eines neuen Wahlrechts stattfinden, das unter anderem die Verkleinerung von Wahlkreisen und die Einführung von Wahllisten vorsieht. Experten kritisieren jedoch, dass das neue System den Schiitenführer Sadr und ihm nahestehende Kandidaten begünstigen werde.

Bereits bei der letzten Wahl im Mai 2019 hatten die Sadristen 54 der 329 Sitze im Parlament gewonnen - sie stellen seither die größte Fraktion. Diese Woche schrieb Sadr im Online-Dienst Twitter, er erwarte im Falle einer Neuwahl massive Zugewinne und wolle darauf hinwirken, dass der nächste Regierungschef ein Mitglied seiner Bewegung werde.

Der Irak befindet sich derzeit an der Schwelle zur schwersten Finanzkrise seiner Geschichte. Einbrüche beim Ölpreis sowie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben unter anderem zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Gehältern im öffentlichen Dienst geführt. Zugleich wird der Regierung von mehreren Seiten Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen.