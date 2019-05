Ärztetag berät über gesundheitspolitische Themen und wählt neuen Präsidenten

Münster (AFP) - Die Neuregelung der Organspende und gesundheitspolitische Gesetzesinitiativen der Bundesregierung stehen im Mittelpunkt des 122. Deutschen Ärztetags, der am Dienstag (10.00 Uhr) in Münster beginnt. Zur Eröffnung wird auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet. Etwa 250 Ärzte aus ganz Deutschland wollen bis Freitag unter anderem über das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz und vorgeburtliche genetische Bluttests diskutieren.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery © AFP

Am Donnerstag soll ein neuer Präsident der Bundesärztekammer (BÄK) gewählt werden. Der bisherige Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, der seit 2011 an der Spitze der Organisation stand, tritt nicht mehr an.