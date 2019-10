43-Jähriger setzt sich für Frieden mit Eritrea und Reformen im eigenen Land ein

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält den Friedensnobelpreis

Oslo (AFP) - Er beendete den jahrzehntelangen Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea und leitete Reformen in seiner lange autoritär regierten Heimat ein: Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält dafür in diesem Jahr den Friedensnobelpreis, wie das Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt gab. Der Regierungschef werde "für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seinen entschlossenen Einsatz zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea" geehrt, erklärte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen.

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed im Januar 2019 © AFP

Er fühle sich "geehrt" und sei "begeistert", sagte Abiy in einem kurzen Telefonat mit dem Nobelkomitee. "Der Preis wurde Afrika verliehen, er wurde Äthiopien verliehen", fügte er hinzu.

Seit der heute 43-Jährige im April 2018 an die Regierung kam, brach er mit der autoritären Politik seiner Vorgänger: Abiy leitete eine Liberalisierung der Wirtschaft ein, ließ politische Gefangene frei, erlaubte Rebellengruppen die Rückkehr ins Land und ließ dutzende Vertreter aus Militär und Geheimdienst wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverstöße festnehmen. Zudem schloss er mit dem jahrzehntelangen Erzfeind Eritrea ein Friedensabkommen.

Eritrea hatte sich Anfang der 90er Jahre nach einem drei Jahrzehnte währenden Krieg von Äthiopien abgespalten und sich 1993 für unabhängig erklärt. Wegen eines Grenzkonflikts lieferten sich die beiden Länder am Horn von Afrika von 1998 bis 2000 einen erneuten Krieg, in dessen Verlauf rund 80.000 Menschen starben.

Am 9. Juli 2018 beendeten Abiy und der eritreische Präsident Isaias Afewerki bei einem historischen Treffen den jahrzehntelangen Konflikt ihrer Länder. Botschaften im jeweils anderen Land wurden eröffnet und Flugverbindungen wieder eingerichtet. Die anfängliche Begeisterung wich jedoch bald Ernüchterung. Die Grenze zwischen den Ländern ist inzwischen wieder geschlossen, die Unterzeichnung von Handelsabkommen steht noch aus, und Äthiopien hat nach wie vor keinen Zugang zu eritreischen Häfen.

Das Nobelkomitee betonte deshalb, der Preis sei auch als "Ermutigung" gedacht. Zudem sei er als Anerkennung für alle Akteure gedacht, "die sich für Frieden und Versöhnung in Äthiopien sowie in den ost- und nordostafrikanischen Regionen" einsetzten. Ausdrücklich nannte die Jury dabei den eritreischen Präsidenten Afwerki.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Entscheidung des Nobelkomitees, rief Abiy jedoch zu einem verstärkten Engagement in Menschenrechtsfragen auf. In dem Vielvölkerstaat Äthiopien bestehe aufgrund "ethnischer Spannungen" nach wie vor die Gefahr von "Instabilität und weiteren Menschenrechtsverletzungen". Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren die ethnischen Unruhen zugenommen. 2018 wurden in Äthiopien mehr Binnenvertriebene verzeichnet als in jedem anderen Land.

Zahlreiche Politiker aus aller Welt begrüßten die Auszeichnung Abiys. Eine Sprecherin der Bundesregierung bezeichnete den Äthiopier als "sehr würdigen Preisträger und Vorbild auf der internationalen Bühne". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte im Onlinedienst Twitter, Abiys Mut und Weitsicht seien "Beispiel und Vorbild weit über Afrika hinaus".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Januar auf Staatsbesuch in Äthiopien war, erklärte, Abiy habe durch sein "mutiges und tatkräftiges Engagement" gezeigt, "dass alte und tiefe Gräben zwischen Menschen und Völkern doch überwunden werden können".

Auch UN-Generalsekretär António Guterres lobte Abiys Einsatz für den Frieden. Das Friedensabkommen mit Eritrea "hat der Region neue Möglichkeiten eröffnet, Sicherheit und Stabilität zu genießen", teilte er mit.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bezeichnete Abiy als "mutigen Mann". "Seine Führungsrolle beim Aufbau eines Dialogs zwischen Äthiopien und Eritrea gibt nicht nur zwei Ländern, sondern der gesamten Region und einem ganzen Kontinent Hoffnung", teilte sie mit. Im September war Abiy für sein Engagement bereits mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden.

Mit über 100 Millionen Einwohnern ist Äthiopien nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Das Land legte in jüngster Zeit ein rasantes Wirtschaftswachstum hin. Dennoch zählt es nach wie vor zu den ärmsten Staaten der Welt.