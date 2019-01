Formulierung in Leitantrag für Parteitag "zu rigoros"

AfD-Chef Meuthen warnt eigene Partei vor Frist für "Dexit"-Forderung

Berlin (AFP) - AfD-Chef Jörg Meuthen hat seine Partei davor gewarnt, im Europawahlprogramm eine Frist für einen möglichen EU-Austritt Deutschlands festzulegen. Die Forderung im Leitantrag für den AfD-Parteitag kommende Woche im sächsischen Riesa halte er "für zu rigoros", sagte der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl der Zeitung "Welt" (Samstagsausgabe). Es sei nicht realistisch, dass die AfD binnen fünf Jahren all ihre europapolitischen Forderungen durchsetzen könne.

Im Leitantrag der Bundesprogrammkommission heißt es unter der Überschrift "Dexit - Austritt als letzte Option": "Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden System der EU nicht innerhalb einer Legislaturperiode verwirklichen lassen, halten wir einen Austritt Deutschlands oder eine geordnete Auflösung der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig."

Meuthen sagte, er habe einen Änderungsantrag für den Parteitag gestellt, "der besagt, dass wir einen EU-Austritt als Ultima Ratio in Erwägung ziehen, wenn unsere Forderungen auf absehbare Zeit nicht durchsetzbar sein sollten". Der AfD-Vorsitzende fügte hinzu: "Ich will die Limitation auf fünf Jahre aufheben und uns die Option offenhalten, an das Thema realistischer heranzugehen."

Die derzeitige Formulierung im Leitantrag könne er als Spitzenkandidat "nur sehr schwer vertreten", sagte Meuthen. Er war auf einem Europaparteitag im November in Magdeburg an die Spitze der Liste für die Europawahl am 26. Mai gewählt worden. Am kommendem Freitag trifft sich die AfD zu einer weiteren Europawahlversammlung im sächsischen Riesa. Dort sollen das Wahlprogramm verabschiedet und weitere Listenplätze besetzt werden.

Meuthen bekräftigte die Forderung seiner Partei nach Abschaffung des Europaparlaments. Dies sei richtig, "weil das Europaparlament nicht für mehr Demokratie steht", sagte er. Die AfD wolle die meisten Zuständigkeiten in Europa den Nationalstaaten zurückgeben und in Brüssel nur solche Entscheidungsbefugnisse belassen, die "unbedingt zentralisiert werden" müssten. Das sei "so wenig, dass ein Parlamentsapparat auf europäischer Ebene nicht nötig ist, sondern kontraproduktiv wäre", sagte der AfD-Chef.