AfD-Europaparteitag beginnt in Magdeburg

Magdeburg (AFP) - Inmitten der Spendenaffäre um Fraktionschefin Alice Weidel kommt die AfD heute (14.00 Uhr) zu einem Europaparteitag in Magdeburg zusammen. Auf dem viertägigen Kongress wollen die Delegierten die Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019 bestimmen, die Spitzenkandidatur strebt Parteichef Jörg Meuthen an. Er ist aktuell der einzige AfD-Abgeordnete im Europaparlament.

Vor Beginn des Parteitags kommt der AfD-Bundesvorstand zu einer Sitzung zusammen, bei der Weidel zu den Spenden Auskunft geben soll. Ein Schweizer Unternehmen hatte im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 insgesamt 132.000 Euro an den AfD-Kreisverband Bodensee von Weidel überwiesen. Am Mittwochabend räumte die AfD ein, dass im vergangenen Februar 150.000 Euro auf dasselbe Konto geflossen waren, offensichtlich von einer niederländischen Stiftung. Das Geld sei wegen Zweifeln an der Herkunft später zurücküberwiesen worden.