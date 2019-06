"GroKo wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne"

AfD-Fraktionschefin Weidel: SPD bekommt Quittung für "Verrat" am Wähler

Berlin (AFP) - Die AfD-Bundestagsfraktion sieht die große Koalition nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Chefin Andrea Nahles vor dem Ende. "Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die 'GroKo' wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne", erklärte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am Sonntag. Die SPD bekomme jetzt die Quittung dafür, "dass sie Verrat am Wähler begangen hat".

Weidel (l.) und Gauland im Bundestag © AFP

Weidels Ko-Fraktionschef Alexander Gauland bezeichnte Nahles' Rücktritt als "konsequent". Nahles habe es nicht geschafft, die SPD zurück auf den Weg einer Volkspartei zu führen. Die SPD sei schon lange nicht mehr die Partei des kleinen Mannes. Sie habe ihr Markenzeichen verloren und stehe nun führungs- und inhaltslos da.

Nahles hatte am Sonntag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder angekündigt, ihre Ämter als Parteivorsitzende und Fraktionschefin zur Verfügung zu stellen. Sie begründete dies damit, dass sie den "notwendigen Rückhalt" in der Partei nicht mehr habe.