Bericht: Haushaltsausschussvorsitzender schrieb auch von "Dirne der Fremdmächte"

AfD-Politiker Boehringer soll Kanzlerin doch als "Merkelnutte" bezeichnet haben

Berlin (AFP) - Der AfD-Politiker Peter Boehringer steht wegen ihm zugeschriebener Beschimpfungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut heftig in der Kritik. Vor seiner Wahl zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bundestags hatte Boehringer wiederholt bestritten, die Kanzlerin als "Merkelnutte" bezeichnet zu haben. Der "Spiegel" zitiert in seiner neuen Ausgabe nun aus einer E-Mail mit einer solchen Wortwahl, die Boehringer verfasst haben soll.

Peter Boehringer © AFP

Darin heiße es dem Bericht zufolge offenbar in Bezug auf die Flüchtlingspolitik: "Die Merkelnutte lässt jeden rein, sie schafft das." Es handele sich "um einen Genozid, der in weniger als zehn Jahren erfolgreich beendet sein wird, wenn wir die Kriminelle nicht stoppen", schreibt der AfD-Politiker demnach in der E-Mail vom 9. Januar 2016 weiter. "Dumm nur, dass es UNSER Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird."

Der Linken-Politiker Jan Korte zeigte sich erschüttert über die Äußerungen. "Das sind Begrifflichkeiten der Verrohung", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken der Nachrichtenagentur AFP. "Wir müssen alles tun, dass solch eine Gewaltsprache nicht zur Normalität wird."

Als "wirklich ekelhaft" kritisierte der Grünen-Abgeordnete Sven-Christian Kindler die Boehringer zugeschriebenen Beschimpfungen. "Solche abscheulichen, rechtsradikalen Äußerungen werden wir im Bundestag, egal ob im Plenum oder im Ausschuss, nicht dulden", sagte der Grünen-Sprecher für Haushaltspolitik zu AFP.

Dem Bericht zufolge war sich Boehringer seiner drastischen Wortwahl durchaus bewusst. Diese sei die "einzige angemessene Sprache" gegen Merkel, schrieb er demnach in der E-Mail. "Die Alternative zum Nicht-Widerstand gegen diese Dirne der Fremdmächte ist der sichere Bürgerkrieg, den wir ab spätestens 2018 dann verlieren werden!"

Dem "Spiegel" teilte Boehringer auf Anfrage mit, er könne in seinem Archiv nur eine weniger scharfe Fassung finden. Falls er doch die beleidigende Version versandt haben sollte, dann nur an einen "ganz kleinen Privatkreis". Öffentlich würde er solche Worte nicht benutzen. Am Samstag nannte der AfD-Politiker es in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite erneut einen "Mythos", dass er Merkel "öffentlich" mit "Vokabular aus dem Rotlichtmilieu bezeichnet" habe.

In den Worten zeige sich Boehringers "radikal rechtes Weltbild", sagte Kindler. "Daher ist es auch nicht entscheidend, ob er das angeblich nur im privaten Umfeld geschrieben haben soll." Boehringer solle aufhören "zu lügen und auf peinliche Art und Weise zu versuchen sich rauszureden".

Über ähnliche Äußerungen Boehringers war bereits berichtet worden, als er von seiner Partei für den Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses aufgestellt wurde. Der aus Bayern stammende Abgeordnete wies bereits dann die Vorwürfe mehrfach zurück und beklagte eine Kampagne. Insbesondere das ihm "unterstellte Wort aus dem Rotlichtviertel" in Verbindung mit Merkel habe er nie "veröffentlicht", erklärte Boehringer in einer schriftlichen Stellungnahme vom 25. Januar.

Boehringer war Ende Januar zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gewählt worden. Dabei erhielt er nur die Stimmen seiner eigenen Partei sowie der FDP. Die Linke votierte gegen den AfD-Abgeordneten, Union, SPD und Grüne enthielten sich.