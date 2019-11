Bundestagsvize Kubicki will Abwahl Brandners von Ausschussvorsitz ermöglichen

AfD-Politiker Brandner provoziert mit Tweet neue Forderungen nach Rücktritt

Berlin (AFP) - Mit einer als antisemitisch kritisierten Twitter-Botschaft hat der Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Stephan Brandner von der AfD, neue Forderungen nach seinem Rücktritt provoziert. Dass Brandner die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Sänger Udo Lindenberg als "Judaslohn" geschmäht habe, disqualifiziere ihn als Ausschussvorsitzenden, sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. Die Äußerung sei "in unerträglicher Wesie antisemitisch". Der Bundestag müsse nun Möglichkeiten zu Brandners Abwahl schaffen.

AfD-Politiker Stephan Brandner © AFP

Auch Politiker von Union, SPD, Linken und Grünen forderten Brandners Rücktritt. Brandners "Judaslohn"-Äußerungen seien "seiner Position schlicht unwürdig", sagte der CSU-Rechtspolitiker Volker Ullrich dem "Handelsblatt". Die Äußerungen seien "unverschämt und spielen mit antisemitischen Ressentiments".

Brandner habe "weder menschlich noch politisch die notwendige Eignung für den Vorsitz im Rechtsausschuss", befand SPD-Fraktionsvize Eva Högl am Sonntag. Die Politikerin nahm Brandners Partei in Mithaftung: "Wenn die AfD keine Konsequenzen aus dem Verhalten von Herrn Brandner zieht, muss sie sich das auch als Fraktion insgesamt zurechnen lassen."

Der Linken-Rechtsexperte Niema Movassat wertete Brandners Tweet als Beleg dafür, "dass er bewusst antisemitische Vorurteile bedient und Holocaust-Relativierung betreibt". Die demokratischen Fraktionen müssten "diesem Spuk gemeinsam ein Ende setzen", forderte Movassat.

Anlass für die jüngsten Rücktrittsforderungen ist Brandners Tweet zu AfD-kritischen Äußerungen von Udo Lindenberg, der kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhielt. "Klar, warum der gegen uns sabbert/sabbern muss", schrieb Brandner laut "Handelsblatt" am Donnerstag auf Twitter. Dazu stellte der Abgeordnete ein Zitat aus einem Zeitungsartikel zur Auszeichnung Lindenbergs mit dem Bundesverdienstkreuz und fügte den Hashtag "#Judaslohn" hinzu. Der Tweet ist inzwischen gelöscht.

Der Begriff "Judaslohn" verweist auf eine Geschichte im Neuen Testament: Der Jünger Judas Ischariot hatte Jesus verraten und dafür Geld bekommen. In die Geschichte ist er damit als Urbild des Verräters eingegangen.

Der Rechtsexperte der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak, warf Brandner am Samstag vor, "ganz bewusst mit antisemitischen Begriffen zu spielen". Um das Amt des Vorsitzenden des Rechtsausschusses auszufüllen, bedürfe es Würde und Anstand, erklärte er. "Diese fehlen Brandner ganz offenbar."

Brandner war erst kürzlich wegen eines Tweets zum Anschlag von Halle in die Kritik geraten. Er hatte im Onlinedienst Twitter einen Beitrag geteilt, in dem nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle zu lesen war, dass Politiker vor Synagogen "lungern". Dies spielte offenbar auf die öffentlichen Solidaritätsversammlungen vor den jüdischen Gotteshäusern an. Von diesem Tweet rückte Brandner nach breiter Kritik wieder ab.

Nach dem Halle-Tweet sprachen Union, SPD, FDP, Grüne und Linke in einer gemeinsamen Erklärung im Rechtsausschuss dem AfD-Politiker die Eignung für das Vorsitzendenamt ab. Auch der Ältestenrat des Bundestages befasste sich mit dem Verhalten Brandners.

Nach einer Verabredung zwischen den Fraktionen steht der AfD die Leitung des Rechtsausschusses zu. Bei einer Abwahl dürfte Brandner durch einen Fraktionskollegen ersetzt werden.