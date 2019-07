AfD startet in heiße Wahlkampfphase im Osten

Cottbus (AFP) - Die AfD läutet am Samstag (15.00 Uhr) die heiße Wahlkampfphase vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland ein. Vor der Stadthalle in Cottbus tritt Brandenburgs Spitzenkandidat Andreas Kalbitz bei einem sogenannten Volksfest gemeinsam mit dem thüringischen Landeschef Björn Höcke, dem sächsischen Spitzenkandidaten Jörg Urban sowie Bundeschef Jörg Meuthen auf. Am Sonntag startet dann nach der brandenburgischen AfD auch der sächsische Landesverband im Schützenhaus der Kleinstadt Lommatzsch den Wahlkampf.

Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz © AFP

In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September gewählt, Thüringen wählt am 27. Oktober. Die Ausgangslage vor den drei Landtagswahlen im Osten ist für die AfD komfortabel: Umfragen sehen die Partei in Brandenburg und Thüringen bei 19 beziehungsweise 20 Prozent, in Sachsen sogar bei 26 Prozent gleichauf mit der CDU.