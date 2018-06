Gauland: Für Merkel ist der "Kipppunkt" überschritten

AfD vergleicht Unionskrise mit Niedergang der DDR

Augsburg (AFP) - Die AfD sieht in der aktuellen Unionskrise Parallelen zum Niedergang der DDR. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei der „Kipppunkt“ überschritten, sagte Parteichef Alexander Gauland am Samstag auf dem Parteitag in Augsburg. Er warf der Kanzlerin vor, sie habe ihre Partei und das Land gespalten und "Deutschland in Europa isoliert wie Erich Honecker auch". Ko-Parteichef Jörg Meuthen warb in seiner Rede für das Ende der gesetzlichen Rentenversicherung.

AfD-Bundesparteitag in Augsburg © AFP

Die Vereinbarungen des EU-Gipfels zur Flüchtlingspolitik nannte Gauland eine "totale Luftnummer". Vereinbart worden sei "nur eine neue Warteschleife", sagte der AfD-Vorsitzende vor den 600 Delegierten und fügte hinzu: "Dagegen werden wir Sturm laufen."

Der CSU-Kurs in der Flüchtlingspolitik sei die "Einleitung einer Notbremse", was die AfD begrüße. Aber auch die Christsozialen seien mitverantwortlich für die Flüchtlingskrise. Das werde die AfD im bayerischen Landtagswahlkampf herausstellen. Seine Partei sei "die wahre Heimatpartei", CSU-Chef Horst Seehofer habe seine Asylpläne aus dem AfD-Programm abgeschrieben.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei ihrem Gipfel einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik beschlossen. Die CSU will am Wochenende entscheiden, ob sie nun auf einen nationalen Alleingang mit Zurückweisungen von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze verzichtet.

Meuthen sagte, die Verbündeten der AfD in Europa seien die Mitte-Rechts-Regierung in Österreich, die rechtsnationale Regierung Ungarns und Italiens Innenminister Matteo Salvini, der der fremdenfeindlichen Lega-Partei angehört. "Mit diesen Mitstreitern können wir das neue Europa bauen", so Meuthen. Gebraucht werde eine "Festung Europa, damit wir nicht untergehen."

Meuthen forderte in seiner Rede eine Wende in der Altersvorsorge hin zu größtmöglicher Eigenverantwortung; diese müsse einhergehen mit einer deutlich höheren Besteuerung von "Luxuskonsum". Insbesondere Millionen von Ostdeutschen erhielten Renten im Bereich der Grundsicherung, obwohl sie jahrzehntelang eingezahlt hätten, so Meuthen. Die Menschen sollten "Schritt für Schritt in eine selbstgewählte freie Form ihrer Altersvorsorge" entlassen werden. Wer das nicht schaffe, für den solle der Staat aus Steuermitteln aufkommen.

Mit Blick auf die von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke kürzlich vorgestellten eigenen Rentenpläne sagte Meuthen, diese und andere Vorschläge seien "Beiträge zur späteren Positionierung" der Partei in der Frage. Die AfD hat auch mehr als fünf Jahre nach ihrer Gründung kein sozialpolitisches Konzept.

Höcke will unter anderem kleine Renten mit einer Zuschussrente aufstocken - allerdings nur für deutsche Staatsbürger. Eine solche Staatsbürgerrente lehnen Meuthen und weitere führende AfD-Politiker ab.

Höcke setzte sich mit einem Antrag durch, im nächsten Sommer einen Bundesparteitag zur Sozialpolitik abzuhalten. Wenn die AfD die Themen Identität und Solidarität vereine, "dann werden wir die einzige relevante Volkspartei" in Deutschland, sagte er. Im Landtagswahlkampf 2019 in Thüringen, Brandenburg und Sachsen werde das Thema soziale Gerechtigkeit "ganz oben auf der Agenda sein".

Der Parteitag wurde begleitet von massiven Gegendemonstrationen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) rief vor mehreren tausend Menschen auf dem Rathausplatz zu Widerstand "gegen Hass und Hetze" auf. Die Demonstranten waren einem Aufruf des Bündnisses für Menschenrechte gefolgt. Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern.