Hinterbliebene widersprechen Armee-Darstellung eines Talibantreffens

Afghanische Armee tötet viele Menschen bei Luftangriff auf Koranschule

Kundus (AFP) - Bei einem Luftangriff der afghanischen Armee auf eine Koranschule in der Provinz Kundus sind nach übereinstimmenden Angaben zahlreiche Menschen getötet worden. In der Schule im Nordosten Afghanistans seien am Montag ranghohe Kommandeure der aufständischen Taliban versammelt gewesen, sagte ein Angehöriger des Sicherheitsapparats der Nachrichtenagentur AFP. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte einen Angriff auf ein Taliban-"Trainingszentrum", bestritt aber zivile Opfer.

Ein Opfer des Luftangriffs in Kundus wird behandelt. © AFP

Ein Arzt berichtete von mehreren Toten und mindestens 15 Verletzten, die in ein Krankenhaus der gleichnamigen Provinzhauptstadt Kundus gebracht worden seien. Dort versammelte Angehörige sagten einem AFP-Fotografen, zur Zeit des Angriffes sei eine Abschlusszeremonie für die Schüler gefeiert worden. Der Mitarbeiter des Sicherheitsapparates sagte, 20 Taliban seien bei dem Angriff getötet und ebenso viele verletzt worden.