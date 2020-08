Fausia Kufi als Kritikerin der Taliban bekannt

Afghanische Frauenrechtlerin durch Schüsse verletzt

Kabul (AFP) - Eine prominente afghanische Frauenrechtlerin und designierte Teilnehmerin der Friedensverhandlungen mit den Taliban ist bei einem bewaffneten Angriff verletzt worden. Wie ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Samstag sagte, eröffneten unbekannte Angreifer am Freitag das Feuer auf die Parlamentsabgeordnete Fausia Kufi und ihre Schwester. Kufi wurde demnach an der rechten Hand verletzt, ihr Gesundheitszustand ist stabil.

Frauenrechtlerin Fausia Kufi © AFP

Zunächst übernahm niemand die Attacke die Verantwortung. Die Täter griffen an, als Kufi und ihre Schwester in der Nähe der Hauptstadt Kabul aus ihrem Auto stiegen, um Einkäufe zu erledigen.

Der Chef der afghanischen Regierungsdelegation für die Friedensverhandlungen, Mohammed Masum Staneksai, sagte, die Sicherheitsbehörden hätten Ermittlungen eingeleitet. Kufi ist eine von vier Frauen in der Delegation, die bald mit den radikalislamischen Taliban verhandeln soll. Am Ende der Verhandlungen soll nach zwei Jahrzehnten militärischer Konflikte eine Befriedung Afghanistans stehen.

Kufi ist ehemalige Vize-Sprecherin des Parlaments und eine bekannte Kritikerin der Taliban. 2010 überlebte die Politikerin ein Attentat. Damals hatten bewaffnete Männer auf sie gefeuert, als sie nach einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag nach Kabul zurückkehrte./ju