Afghanischer Präsident Ghani kann mit zweiter Amtszeit rechnen

Kabul (AFP) - Afghanistans Staatschef Aschraf Ghani steht vor einer zweiten Amtszeit. Fast drei Monate nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl veröffentlichte die Unabhängige Wahlkommission am Sonntag das vorläufige Endergebnis, wonach Ghani bereits im ersten Durchgang eine absolute Mehrheit erreichte. Sein schärfster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, will das Ergebnis wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten nicht anerkennen. Beobachter der Abstimmung forderten die Wahlbehörde auf, für mehr Transparenz über die Ergebnisse zu sorgen.

