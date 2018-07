Präsident bietet nach historischen drei Tagen ohne Kämpfe weitere Feuerpause an

Afghanisches Militär beendet Waffenruhe mit radikalislamischen Taliban

Kabul (AFP) - Afghanische Soldaten und radikalislamische Taliban hatten die Feuerpause mit Umarmungen und gemeinsamen Selfies gefeiert - nun ist die Waffenruhe am Hindukusch ausgelaufen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani erklärte die einseitig ausgerufene Waffenpause am Samstag nach 18 Tagen für beendet. Sie sei zu "98 Prozent erfolgreich" gewesen. Die Feuerpause der Armee hatte sich mit einer dreitägigen von den Taliban ausgerufenen Waffenruhe zum Ende des Ramadan überschnitten.

Die afghanischen Sicherheitskräfte dürften ihre Einsätze gegen die Taliban wieder aufnehmen, sagte Ghani bei einer Pressekonferenz in Kabul. Die Feuerpause habe aber gezeigt, dass auch die Aufständischen Frieden wollten. Er sei "bereit, die Waffenruhe jederzeit fortzuführen, wenn die Taliban dazu bereit sind", versicherte Ghani. Es sei nun an den Islamisten, "eine positive Antwort zu geben".

Die Waffenruhe war einmal verlängert worden und hatte sich mit einer dreitägigen von den Taliban ausgerufenen Waffenpause während des Fastenbrechens am Ende des Ramadans überschnitten. Drei Tage ohne Kämpfe hatte es in dem bald 17 Jahre andauernden Konflikt bis dato nicht gegeben. Es kam zu spontanen Feiern. Dabei umarmten sich afghanische Soldaten und Taliban-Kämpfer und posierten für gemeinsame Fotos. Auch erleichterte Zivilisten umringten die Kämpfer der beiden Lager.

Der Anblick ihrer Kämpfer in trauter Eintracht mit afghanischen Sicherheitskräften und Zivilisten schien die Taliban-Führung allerdings zu alarmieren. Am Sonntag vor einer Woche beorderten sie ihre Männer auf ihre Posten zurück. Vergangene Woche gab es bereits wieder tödliche Angriffe der Taliban im ganzen Land.

Gefechte und Anschläge sind in Afghanistan an der Tagesordnung. Vergangenes Jahr wurden dabei nach UN-Angaben mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt.

Der frühere afghanische Präsident Hamid Karsai rät daher Deutschland davon ab, Flüchtlinge in sein Heimatland abzuschieben. "Das kann ich nicht gutheißen", sagte Karsai, der Afghanistan von 2001 bis 2014 regierte, der "Welt am Sonntag". Er wies darauf hin, dass in der Zeit seiner Präsidentschaft die radikalislamischen Taliban weniger als zehn Prozent des Staatsgebiets kontrolliert hätten. "Heute sind es fast 70 Prozent."

Mit Blick auf afghanische Flüchtlinge sagte Karsai weiter, die Deutschen dürften "bestimmen, wie viele sie reinlassen". Jedoch sei Afghanistan "definitiv kein sicheres Land". Daher habe er "Mitleid mit denen, die gewaltsam zurückgeschickt werden". Er hoffe, "dass Deutschland einen Weg findet, der beiden Seiten gerecht wird".

Deutschland hatte bis Anfang Juni wegen der kritischen Sicherheitslage in Afghanistan nur Straftäter, sogenannte Gefährder, sowie Menschen, die sich ihrer Identitätsfeststellung verweigerten, dorthin abgeschoben. Auf Grundlage eines neuen Lageberichts des Auswärtigen Amts hatte die Bundesregierung dann aber entschieden, die Beschränkungen für Abschiebungen aufzuheben.