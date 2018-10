Bayerische Grüne: "Da ist noch nichts fix"

Aiwanger rechnet fest mit Koalition aus Freien Wählern und CSU

München (AFP) - Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, rechnet fest mit einer Koalition seiner Partei mit der CSU in Bayern. "Ich glaube, dass die Würfel gefallen sind", sagte Aiwanger am Dienstag im Hörfunksender Bayern 3. Die Freien Wähler würden mit "guten Ideen und einer vernünftigen Geschäftsgrundlage" in die Gespräche gehen. "Wir sind keine Querulanten, wir sind aber auch nicht ganz billig zu haben", sagte er.

CSU-Ministerpräsident Söder und Freie-Wähler-Chef Aiwanger © AFP

Die Grünen sehen dagegen die Koalitionsfrage noch nicht entschieden. Spitzenkandidatin Katharina Schulze sagte dem Sender, die Menschen in Bayern hätten für Veränderung gestimmt: "Dieser Veränderungswunsch darf von den anderen Parteien nicht einfach mit einem Weiterso beantwortet werden." Mit den Grünen könne jederzeit über eine gerechte und ökologische Politik gesprochen werden, sagte Schulze. Mit dieser Haltung werde ihre Partei in das Sondierungsgespräch am Mittwoch gehen.

Die CSU will am Mittwoch mit den in Frage kommenden Parteien Sondierungsgespräche führen. Neben den Freien Wählern wären rechnerisch auch Bündnisse mit den Grünen, die zweitstärkste Fraktion wurden, und der SPD möglich.

Die CSU verlor bei der Wahl am Sonntag laut vorläufigem Ergebnis 10,4 Prozentpunkte und landete bei 37,2 Prozent. Sie büßte damit wie erwartet ihre absolute Mehrheit ein. Die Grünen kamen mit 17,5 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz - mit einem Plus von 8,9 Punkten konnten sie ihr Ergebnis von 2013 mehr als verdoppeln. Auf Platz drei folgten die Freien Wähler mit 11,6 Prozent.