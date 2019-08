Hisbollah-Medienzentrum in Beirut durch israelische Drohne beschädigt

Aktivisten: Hisbollah-Kämpfer und Iraner durch Angriff Israels in Syrien getötet

Beirut (AFP) - Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten in der Nacht zu Sonntag drei Kämpfer getötet worden. Bei den Angriffen in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus seien zwei Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz und ein iranischer Kämpfer gestorben, erklärte die oppositionsnahe Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Schäden im Hisbollah-Medienzentrum im Süden Beiruts © AFP

Zuvor hatte ein israelischer Militärsprecher erklärt, Ziel des Luftwaffeneinsatzes in Akraba sei es gewesen, einen geplanten Drohnenangriff auf Ziele in Nordisrael zu vereiteln. Demnach wurden "eine Reihe von terroristischen Zielen und Militäreinrichtungen der Kuds-Truppen sowie von Schiiten-Milizen" angegriffen.

Die syrische Armee berichtete, ihre Luftabwehr habe in der Nähe von Damaskus mehrere "israelische Geschosse" abgewehrt, die von den Golan-Höhen aus abgefeuert worden seien. Die meisten israelischen Raketen seien abgeschossen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten, berichteten die syrischen Staatsmedien unter Berufung auf die Armee.

Israel hat seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien bereits zahlreiche Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland geflogen. Die Angriffe gelten zumeist Stützpunkten des mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündeten Iran und der Hisbollah-Miliz. Israel befürchtet einen wachsenden Einfluss seines Erzfeinds Iran in Syrien und begründet die Raketenangriffe mit seinem Recht auf Selbstverteidigung.

Bei einem Drohnenangriff im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut wurde am Sonntagmorgen nach libanesischen Angaben ein Medienzentrum der Hisbollah beschädigt. Die israelische Armee habe zwei Drohnen eingesetzt und damit "den libanesischen Luftraum verletzt", teilte die libanesische Armee mit.

Hisbollah-Sprecher Mohammed Afif sagte der libanesischen Nachrichtenagentur Ani, die erste Drohne habe bei ihrem Einschlag keine Schäden verursacht, die zweite habe Sprengstoff transportiert und das Medienzentrum "schwer beschädigt". Die Hisbollah werde die nicht explodierte Drohne untersuchen, kündigte Afif an.

Die Hisbollah steht seit vielen Jahren im Kampf gegen Israel. Bei einem 33-tägigen Krieg im Jahr 2006 wurden im Libanon 1200 und in Israel 160 Menschen getötet.

Israel und der Libanon befinden sich offiziell bis heute im Kriegszustand. Beirut wirft dem Nachbarland regelmäßig vor, mit Drohnen oder Flugzeugen in seinen Luftraum einzudringen.