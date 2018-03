Beobachtungsstelle meldet Kämpfe im Norden der syrischen Stadt

Aktivisten: Mindestens 18 Zivilisten in Afrin getötet

Beirut (AFP) - Bei türkischem Artilleriebeschuss auf die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin im Norden Syriens sind nach Aktivistenangaben am Freitag mindestens 18 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien fünf Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle meldete "Kämpfe am nördlichen Stadtrand" Afrins. Am Donnerstag waren demnach 30.000 Menschen aus der von der türkischen Armee belagerten Stadt geflohen.

Die Türkei geht seit Januar mit verbündeten syrischen Rebellen in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksvertretungseinheiten (YPG) vor. Ankara hat wiederholt abgestritten, zivile Ziele zu beschießen. Die Beobachtungsstelle zählte in den vergangenen zwei Monaten jedoch mindestens 245 zivile Opfer, darunter 41 Kinder.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen nach eigenen Angaben von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind für Medien kaum zu überprüfen.

Seit Beginn der Offensive eroberte die türkische Armee rund 70 Prozent der Region im Nordwesten Syriens. Die Stadt ist seit kurzem fast komplett eingekreist.