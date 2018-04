Russische Armee: Syrische Regierung kontrolliert ganz Ost-Ghuta

Aktivisten: Rebellen in Duma geben schwere Waffen ab

Beirut (AFP) - Die letzten in der syrischen Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta verbliebenen Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten ihre schweren Waffen an die russische Militärpolizei übergeben. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Der Anführer der Gruppe Dschaisch al-Islam, Issam Buwaidani, habe die Enklave in Richtung Norden verlassen.

Blick aud Duma © AFP

Syrische Regierungstruppen hatten die Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus nach russischen Angaben zuvor vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Flagge der syrischen Regierung sei auf einem Gebäude der Stadt Duma gehisst worden, erklärte der General Juri Jewtuschenko nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Dies bedeute, dass die syrische Regierung "die Kontrolle über diese Stadt und folglich über ganz Ost-Ghuta hat".

Das russische Fernsehen zeigte Bilder der syrischen rot-weiß-schwarzen Flagge mit zwei grünen Sternen über einem nicht näher benannten Gebäude. Das russische Verteidigungsministerium teilte zudem mit, die am Vortag entsandte Militärpolizei habe mit Patrouillen in Duma begonnen. Duma war wochenlang heftig umkämpft.