US-gestützte Kämpfer erobern IS-Hochburg Hadschin

Aktivisten: Rebellenbündnis vertreibt Dschihadisten aus Bastion im Osten Syriens

Beirut (AFP) - Im Kampf gegen die verbliebenen Rückzugsorte der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Syriens haben die US-gestützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) laut Aktivisten eine wichtige Bastion der Extremisten eingenommen. Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses vertrieben die letzten Dschihadisten am Freitag aus dem Ort Hadschin am Euphrat, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Damit kontrolliert der IS in der Gegend nur noch die Dörfer Sussa und al-Schaafa.

SDF-Kämpfer vertreiben IS aus Hadschin © AFP

Die IS-Kämpfer seien bis zum Morgen aus Hadschin in der Provinz Deir-Essor vertrieben worden, erklärte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Bereits am Donnerstag hätten die Rebellen den Ort eingenommen. Die Dschihadisten hätten sich daraufhin in Tunnel zurückgezogen.

Der Einnahme von Hadschin ging eine Woche heftiger Gefechte voraus. Abdel Rahman zufolge waren rund 17.000 Rebellenkämpfer mit Unterstützung durch US-Luftangriffe an der Offensive beteiligt. Die SDF-Offensive auf die verbliebenen IS-Stützpunkte an der irakischen Grenze war in den vergangenen Monaten auf erbitterten Widerstand gestoßen und wurde nach einer Gegenoffensive vorübergehend ganz unterbrochen.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Für Medien sind sie meist kaum zu überprüfen.