Selbstmordattentäter reißen 127 Zivilisten mit in den Tod

Aktivisten: Zahl der Toten bei IS-Anschlägen in Syrien auf über 220 gestiegen

Beirut (AFP) - Nach der Anschlagsserie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf Regierungstruppen im Süden Syriens ist die Zahl der Toten laut Aktivisten auf mehr als 220 gestiegen. Selbstmordattentäter und weitere Kämpfer töteten am Mittwoch mindestens 221 Menschen bei konzertierten Angriffen in der Provinzstadt Suweida und umliegenden Dörfern, wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. 127 der Toten waren demnach Zivilisten.

Dutzende Tote bei IS-Anschlägen in Suweida © AFP

Nach Angaben der Beobachtungsstelle sprengten sich allein in der Stadt Suweida vier Attentäter in die Luft. Später hätten weitere Selbstmordattentäter und Kämpfer Dörfer nördlich und östlich der Provinzhauptstadt gestürmt. Die IS-Miliz reklamierte die Anschläge auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram für sich.

Es war einer der folgenschwersten IS-Angriffe seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre für Medien kaum überprüfbaren Angaben von Aktivisten vor Ort.