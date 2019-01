Hängepartie um offenen Hafen setzt Menschen an Bord zu

Aktivisten beklagen schlechte Lage auf Flüchtlingsschiffen vor Malta

Berlin (AFP) - Das langwierige Warten auf einen offenen Hafen hat die Lage auf den beiden deutschen Flüchtlingsrettungsschiffen vor Malta nach Angaben von Aktivisten verschlechtert. Auf der "Professor Albrecht Penck" müsse der Wasservorrat inzwischen "streng rationiert" werden, teilte die Hilfsorganisation "Sea-Eye" am Sonntagabend mit. Auch auf der "Sea-Watch 3" werde die Lage "mit jeden Tag immer instabiler", sagte Bordarzt Frank Dörner. Die Bundesregierung forderte ihre europäischen Partner zur Solidarität auf.

Hilfsschiff "Professor Albrecht Penck" © AFP

Auf der "Professor Albrecht Penck" müssten die Flüchtlinge auf der Krankenstation schlafen, "in einem Container an Deck", teilte "Sea-Eye" mit. Sie teilten sich eine Toilette. Matratzen und Wechselkleidung gebe es nicht, da das Schiff "für längere Personentransporte ungeeignet" sei.

"Wenn das so weitergeht, dann werden wir Malta in Kürze um Unterstützung und Auffüllung unserer Vorräte bitten müssen. Unsere Treibstoffvorräte sind ebenfalls endlich", erklärte Einsatzleiter Jan Ribbeck. "Wir wünschen uns, dass diese Situation ein schnelles und positives Ende findet."

Auch die Besatzung der "Sea-Watch 3" forderte eine rasche Lösung. Die Unsicherheit sorge bei den ohnehin traumatisierten Flüchtlingen für weiteren Stress, sagte Bordarzt Dörner in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Nach Angaben von Kapitän Kim Heaton-Heather sind einige Flüchtlinge seekrank und werden wegen Dehydrierung behandelt, da sie sich ständig übergeben müssen.

Auf der "Sea-Watch 3" befinden sich 32 Flüchtlinge, die am 22. Dezember vor der Küste Libyens gerettet wurden. An Bord der "Professor Albrecht Penck" harren seit mehr als einer Woche 17 Migranten aus. Beide Hilfsschiffe durften aufgrund des hohen Seegangs vergangene Woche in der Nähe der Küste Maltas Schutz suchen, aber nicht anlegen.

Die beiden Organisationen "Sea-Watch" und "Sea-Eye" beklagten, dass durch das Warten auf einen offenen Hafen neue Hilfseinsätze der Schiffe verhindert würden. "Wir brauchen jetzt eine Antwort der europäischen Gemeinschaft zu einem sicheren Hafen und einem fairen Verteilungssystem für die Menschen bei uns an Bord", mahnte Bordarzt Dörner.

Deutschland appellierte am Montag an seine europäische Partner, sich ebenfalls zur Aufnahme der Flüchtlinge an Bord der beiden Schiffe bereit zu erklären. Deutschland habe "sehr früh entschieden", sich an einer "europäischen Lösung" zu beteiligen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. "Das ist eine Frage der humanitären Verantwortung und der Solidarität." Dazu sei aber die "Mitwirkung der europäischen Partner" nötig.

Auch Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte, dass Deutschland bereit sei, Menschen von den beiden vor Malta festsitzenden Schiffen "Sea-Watch 3" und "Professor Albrecht Penck" aufzunehmen. Voraussetzung sei eine "solidarische europäische Lösung". Die EU-Kommission werde dies am Montag erneut im Ausschuss der ständigen Vertreter zum Thema machen.

Seibert verwies zugleich darauf, dass die Bundesregierung "eine dauerhafte verlässliche Lösung" für wichtig halte. Es könne nicht zu jedem neuen Schiff, das Flüchtlinge im Mittelmeer rette, neue Verhandlungen geben, sagte er.

Malta, Italien und Spanien lehnen eine Aufnahme der Flüchtlinge ab. Neben Deutschland erklärten sich die Niederlande zur Aufnahme bereit, wenn andere Länder auch mitmachen.