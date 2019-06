Mit Jugendlichen im Käfig protestieren Dutzende gegen Familientrennungen

Aktivisten demonstrieren vor UN-Sitz gegen US-Migrationspolitik

Genf (AFP) - Dutzende Aktivisten haben vor dem Sitz der Vereinten Nationen in Genf gegen die Migrationspolitik der USA und die umstrittene Praxis der Familientrennungen protestiert. Mit in einem Käfig eingesperrten Jugendlichen machten sie am Montag auf ihr Anliegen aufmerksam und forderten den UN-Menschenrechtsrat auf, aktiv zu werden.

Proteste gegen US-Migrationspolitik © AFP

Im Zuge ihrer "Null-Toleranz"-Politik hatte die US-Regierung im vergangenen Jahr systematisch alle Menschen festgenommen, die illegal die Grenze zwischen Mexiko und den USA überquerten. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, wurden tausende Familien auseinandergerissen. Im Juni vergangenen Jahres kündigte US-Präsident Donald Trump angesichts weltweiter Kritik den Stopp der Familientrennungen an. Beobachtern zufolge befinden sich aber immer noch hunderte Kinder in Heimen in den USA.

15 Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen reichten vergangenes Jahr bei der UNO Beschwerde gegen Trumps Politik ein. Sie hoffen, dass der UN-Menschenrechtsrat das Vorgehen der USA öffentlich als Verstoß gegen internationales Recht verurteilt.

Die Politik der US-Regierung sei "gesetzeswidrig und unmoralisch" und, da sie vor allem auf Kinder abziele, "unzumutbar", sagte Randi Weingarten, Vorsitzende des Amerikanischen Lehrerverbands, der die Proteste mitorganisiert hatte.