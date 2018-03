Leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr

Aktuell rund elf Millionen Schüler an deutschen Schulen und Berufsschulen

Wiesbaden (AFP) - Im laufenden Schuljahr 2017/18 werden an deutschen Schulen und Berufsschulen rund elf Millionen Schüler unterrichtet. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein leichter Rückgang um 0,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit.

Aktuell rund elf Millionen Schüler in Deutschland © AFP

An allgemeinbildenden Schulen gab es demnach 8,3 Millionen Schüler, weitere 2,5 Millionen wurden an Berufsschulen unterrichtet. Dazu kamen 153.000 junge Menschen an Schulen des Gesundheitswesens. Der Anteil der Schüler mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit lag bei 10,7 Prozent.