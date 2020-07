Paris schickt Überreste von Unabhängigkeitskämpfern zurück nach Algerien

Algerien fordert Entschuldigung von Ex-Kolonialmacht Frankreich

Paris (AFP) - Der algerische Präsident hat die ehemalige Kolonialmacht Frankreich zu einer Entschuldigung für die Besetzung Algeriens aufgefordert. "Wir haben schon halbe Entschuldigungen bekommen. Der nächste Schritt ist notwendig, wir warten auf ihn", sagte Abdelmadjid Tebboune am Samstag dem Sender France 24. Der französische Staatschef Emmanuel Macron sei "ein ehrlicher Mann, der die Situation verbessern" wolle, daher glaube Tebboune an Fortschritte bei der Befriedigungspolitik.

Eine Entschuldigung Frankreichs würde es "ermöglichen, die Spannungen abzukühlen und eine ruhigere Atmosphäre für wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu schaffen", insbesondere für die mehr als sechs Millionen Algerier, die in Frankreich lebten, sagte der algerische Präsident weiter.

Am Freitag waren in Algerien die Schädel von 24 algerischen Unabhängigkeitskämpfern angekommen, die während der Kolonialzeit enthauptet worden waren. Frankreich hatte sich bereit erklärt, die Überreste der Widerstandskämpfer nach Algerien zu schicken, was als eine Geste der Annäherung zwischen den beiden Ländern gesehen wurde. Die Schädel sollen am Sonntag - am 58. Jahrestag der Erklärung der Unabhängigkeit - auf einem Friedhof der Hauptstadt Algier beigesetzt werden.

Algerien hatte im Juli 1962 nach 132 Jahren unter französischer Kolonialherrschaft seine Unabhängigkeit erklärt. Vorausgegangen war ein achtjähriger Krieg mit der französischen Kolonialmacht.