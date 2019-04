Algeriens Parlament ernennt Interimspräsidenten

Algier (AFP) - Nach dem Rücktritt von Staatschef Abdelaziz Bouteflika kommt Algeriens Parlament heute (10.00 Uhr MESZ) zusammen, um einen Interimspräsidenten zu ernennen. Der Verfassung entsprechend müsste eigentlich der Vorsitzende des Nationalrats, Abdelkader Bensalah, für den Posten nominiert werden. Der 77-Jährige ist aber als langjähriger Weggefährte Bouteflikas umstritten.

Demonstranten am Freitag in Algier © AFP

Bouteflika hatte nach wochenlangen landesweiten Straßenprotesten vor einer Woche sein Amt niedergelegt. Die algerische Staatszeitung "El Mudschaid" sprach sich am Sonntag gegen eine Ernennung Bensalahs aus. Der einflussreiche Generalstabschef Ahmed Gaid Salah pocht hingegen auf die strikte Einhaltung der Verfassung. Bei erneuten Demonstrationen am Freitag forderten die Teilnehmer in Algier einen vollständigen Wechsel an der Staatsspitze.