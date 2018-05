Frankreichs Präsident wird am Mittwoch in Aachen erwartet

Altmaier nennt Karlspreis für Macron "Signal des Vertrauens"

Paris (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Karlspreis für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron als "Signal des Vertrauens" bezeichnet. Vor der Preisverleihung in Aachen am Donnerstag sagte Altmaier der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" (Mittwochsausgabe), Macron habe in seinem ersten Amtsjahr "neue Hoffnung für die Europäische Union und ihren Integrationsprozess geschaffen".

Altmaier sagte weiter, er sehe Macron mit seiner Europarede an der Pariser Sorbonne-Universität vom Herbst in einer Linie mit großen europäischen Staatsmännern wie Winston Churchill, Helmut Kohl und François Mitterrand. Der französische Präsident hatte in seiner Ansprache Vorschläge zur "Neugründung" der EU nach dem Brexit gemacht.

In Berlin stoßen vor allem seine Vorschläge zu einem eigenen Haushalt für die Eurozone auf Skepsis. Altmaier sagte dazu, für die große Koalition gebe es zwei "rote Linien": "Wir sind gegen eine Vergemeinschaftung der öffentlichen Schulden in Europa, die berühmten Eurobonds. Und wir wollen keine Transferunion."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Macron arbeiteten aber mit Hochdruck daran, bis zum Sommer eine gemeinsame Linie zu finden. "Das Fenster der Gelegenheit ist das größte seit den 1990er Jahren", betonte Altmaier. Die Zusammenarbeit zwischen Merkel und Macron biete die "größte Chance" für die EU seit der Verständigung von Ex-Kanzler Kohl (CDU) mit dem französischen Präsidenten Mitterrand.

Macron ist nach Mitterrand im Jahr 1988 der zweite amtierende französische Präsident, der den Karlspreis für seine Verdienste um Europas Einigung erhält. Die Laudatio hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Macron wurde bereits am Mittwoch in Aachen erwartet. Der Präsident und seine Ehefrau Brigitte wollten am Nachmittag zunächst den Dom besichtigen, in dem der Thron Karls des Großen steht. Am Abend war unter anderem eine Begegnung mit Jugendlichen und ein Abendessen geplant.