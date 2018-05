Andrew Brunson seit Oktober 2016 unter Terrorvorwürfen inhaftiert

Angeklagter US-Pastor bleibt in türkischer Haft

Aliaga (AFP) - Der in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagte US-Pastor Andrew Brunson bleibt in Haft. Ein Gericht in Aliaga lehnte am Montag eine Freilassung des Geistlichen ab und setzte die nächste Anhörung für den 18. Juli an, wie ein AFP-Reporter berichtete. Brunson wies die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen erneut entschieden zurück.

Brunson sitzt seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Unterstützung von Terrororganisationen in Haft. Er wird beschuldigt, die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben, die in der Türkei für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 35 Jahre Haft.

Brunson, der seit zwei Jahrzehnten in der Türkei lebt und in der westtürkischen Küstenstadt Izmir vor seiner Inhaftierung mit seiner Frau eine kleine christliche Gemeinde leitete, wird auch politische und militärische Spionage vorgeworfen.

"Was soll ich noch sagen? Ich möchte nach Hause", sagte Brunson am Montag unter Tränen vor Gericht. Zudem wies er Vorwürfe eines anonymen Zeugen zurück, der ihm eine Nähe zur PKK bescheinigte und behauptete, der US-Pastor habe einen "christlichen Kurdenstaat" im Irak und in Syrien errichten wollten. Weder seien PKK-Fahnen in seiner Kirche aufgehängt worden, noch habe er die Organisation jemals unterstützt, betonte Brunson.

Der Prozess gegen den Pastor hatte Mitte April begonnen. US-Präsident Donald Trump kritisierte das Verfahren mehrfach und setzte sich für Brunson ein.

An der Anhörung am Montag nahmen auch der US-Geschäftsträger Philip Kosnett sowie die Vizevorsitzende der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, Sandra Jolley, teil. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angeboten, Brunson freizulassen, wenn Washington den in den USA lebenden Gülen ausliefere. Außenminister Mevlüt Cavusoglu betonte am Sonntag aber, die Entscheidung über eine Freilassung Brunsons liege allein bei der Justiz.