Verdacht richtet sich gegen Islamistengruppe

Angreifer töten sieben Zivilisten mit Macheten in mosambikanischem Dorf

Maputo (AFP) - Mutmaßlich islamistische Angreifer haben laut Polizei in einem Dorf im Norden Mosambiks in der Nacht zum Dienstag sieben Zivilisten mit Macheten getötet. Die Täter hätten außerdem mehr als 160 Häuser in der Ortschaft Naude in der Provinz Cabo Delgado in Brand gesetzt, teilte der mosambikanische Polizeisprecher Inacio Dina in Maputo mit. Die Polizei vermutete, dass dahinter die Islamistengruppe steckt, die Ende Mai in der Region zehn Menschen enthauptet hatte. In der Gegend werden reiche Gasvorkommen vermutet.

Militärpatrouille in Nord-Mosambik © AFP

Bei einem Einsatz gegen die Gruppe wurden neun ihrer Mitglieder getötet, wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hatte. Im vergangenen Oktober hatten mutmaßliche Dschihadisten ein Polizeirevier im Norden des Landes angegriffen. Dabei wurden zwei Polizisten und 14 Angreifer getötet. Der Vorfall gilt als erstes dschihadistisches Attentat in der Geschichte des Landes.

Behörden machten dafür die Gruppierung Al-Schabaab verantwortlich, die auch jetzt wieder verdächtigt wird. Seit dem vergangenen Oktober nahmen die Behörden nach eigenen Angaben 300 Menschen fest, denen sie eine Nähe zu der Gruppe vorwerfen. Ihrer Einschätzung nach hat die Gruppierung nichts mit den gleichnamigen Dschihadisten im nordostafrikanischen Bürgerkriegsland Somalia zu tun.