China verurteilt Vorfall mit Demonstranten der Demokratiebewegung

Angriff auf Hongkonger Ministerin in London sorgt für Spannungen

Hongkong (AFP) - Ein Angriff auf eine Hongkonger Ministerin in London sorgt für Spannungen zwischen Großbritannien und China. Die in der chinesischen Sonderverwaltungszone äußerst unbeliebte Justizministerin Teresa Cheng ging am späten Donnerstagabend in London zu Boden, als sie von Anhängern der Demokratiebewegung ihrer Heimat umzingelt und beschimpft wurde. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sprach von einem "barbarischen Angriff", der gegen die Grundsätze einer zivilisierten Gesellschaft verstoße.

Hongkongs Justizministerin Cheng © AFP

China prangerte einen "schrecklichen Angriff" an und forderte Personenschutz für die Ministerin. Sollte Großbritannien "weiter Öl ins Feuer gießen, Zwietracht säen und andere anstiften", werde es selbst "Unglück über sich bringen", sagte der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang. Er rief Großbritannien auf, "die Täter zur Rechenschaft zu ziehen".

Die Hongkonger Justizministerin Cheng war am Donnerstagabend auf dem Weg zu einer Veranstaltung in London, als sie unvermittelt von Demonstranten umringt wurde. Diese blendeten sie mit Taschenlampen und bezeichneten sie als "Mörderin".

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie Cheng kurzzeitig zu Boden geht. Es ist jedoch nicht zu erkennen, ob sie geschubst wurde oder stolperte. Die Ministerin kam schnell wieder auf die Beine und wurde ohne sichtbare Zeichen einer Verletzung von Begleitern weg eskortiert.

Hongkongs Regierungschefin Lam erklärte, Cheng habe bei dem Vorfall eine "schwere Körperverletzung" erlitten. Sie forderte die britische Polizei auf, Ermittlungen einzuleiten.

Cheng zählt zu den unbeliebtesten Regierungsmitgliedern in Hongkong. Ihr Ministerium ist für die Strafverfolgung der Demonstranten zuständig, die seit Monaten in Hongkong auf die Straße gehen. Sie gilt auch als eine treibende Kraft hinter dem inzwischen zurückgezogenen Gesetz, das erstmals Auslieferungen von Verdächtigen an Festland-China ermöglicht hätte.