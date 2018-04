72-Jähriger will sich Behörden stellen

Anhänger hindern Brasiliens Ex-Präsidenten an Haftantritt

São Bernardo do Campo (AFP) - Anhänger haben den wegen Korruption zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva daran gehindert, seine Haftstrafe anzutreten. Dutzende Sympathisanten blockierten am Samstag in São Bernardo do Campo die Ausfahrt des Gewerkschaftshauses, in dem sich Lula zuvor verschanzt hatte. Lula musste schließlich wieder aus seinem Auto aussteigen und in das Gebäude zurückkehren.

Anhänger vesperren Lula den Weg © AFP

Lula hatte am Samstag nach anfänglicher Weigerung angekündigt, er werde sich den Behörden stellen. Der linke Politiker war im vergangenen Jahr wegen Verwicklung in einen weitverzweigten Korruptionsskandal und Geldwäsche zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Dem Urteil zufolge ließ sich er sich während seiner Präsidentschaft von der größten brasilianischen Baufirma OAS eine Luxuswohnung in der Küstenstadt Guarujá im Bundesstaat São Paulo sowie eine große Geldsumme in bar schenken. Der Baukonzern soll im Gegenzug bei Verträgen mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras begünstigt worden sein.