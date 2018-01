Ex-Premierministerin soll Gelder veruntreut haben

Ankläger fordern lebenslange Haft für Bangladeschs Oppositionführerin Zia

Dhaka (AFP) - Im Korruptionsprozess gegen Oppositionsführerin Khaleda Zia in Bangladesch hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert. Das Urteil in dem Fall solle am 8. Februar verkündet werden, kündigte das Gericht in Dhaka am Donnerstag an. Die zweimalige Premierministerin und Vorsitzende der Bangladesh Nationalist Party (BNP) sowie ihr Sohn Tarique Rahman sind angeklagt, umgerechnet rund 203.000 Euro veruntreut zu haben, die eigentlich für eine wohltätige Stiftung bestimmt waren.

Bangladeschs Oppositionsführerin Zia (Mitte) © AFP

Zia betrachtet das Verfahren als politisch motiviert. Im Falle einer Verurteilung droht ihr der Ausschluss von der Parlamentswahl in diesem Jahr. Gegen die BNP-Chefin laufen zahlreiche weitere Verfahren wegen Korruption und Gewalttaten ihrer Anhänger.

Eine Verurteilung der 72-Jährigen könnte neue gewalttätige Proteste auslösen. Bei Demonstrationen ihrer Anhänger in den Jahren 2014 und 2015 waren fast 200 Menschen getötet worden.