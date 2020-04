Zunächst 14 Tage Quarantäne in Niedersachsen

Ankunft von 58 Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern Ende der Woche geplant

Berlin (AFP) - Nach monatelangen Verhandlungen werden in wenigen Tagen die ersten unbegleiteten Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland ankommen. Die voraussichtlich 58 Kinder würden Ende der Woche eintreffen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Die Kinder kämen zunächst nach Niedersachsen und dort 14 Tage lang in Quarantäne. Danach würden sie auf die Bundesländer verteilt.

Migranten nahe des Lagers Moria auf der Insel Lesbos © AFP

Für die 58 Kinder seien die umfangreichen Vorbereitungen abgeschlossen. Ihre Aufnahme sei "ein erster Schritt, weitere werden folgen", sagte der Ministeriumssprecher.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüße die "sehr hohe Aufnahmebereitschaft" von einigen Kommunen und vielen Ländern, so der Sprecher. Zu Einzelheiten der Verteilung der Kinder konnte er zunächst nichts sagen.

Die Aufnahme geht auf die Vereinbarung mit anderen EU-Ländern zurück, insgesamt bis zu 1600 unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Dort leben sie ohne ihre Eltern unter Bedingungen, die als "nicht tragbar" einstuft werden.

Der Ministeriumssprecher verwies darauf, dass Deutschland im Rahmen einer europäischen Lösung mindestens 350 Kinder aufnehmen werde. "Wir erwarten von den übrigen europäischen Mitgliedstaaten, die sich bereiterklärt haben, dass sie ihren Beitrag leisten, sobald das wieder möglich ist", sagte er.