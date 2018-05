Antisemitismusbeauftragter Klein trifft offiziell sein Amt an

Berlin (AFP) - Der neue Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen den Antisemitismus tritt am Dienstag offiziell sein Amt an. Die Aufgabe übernimmt der 1968 geborene Diplomat Felix Klein, der bislang Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen war. Der neu geschaffene Posten ist im Innenministerium angesiedelt.

Felix Klein © AFP

Der Bundestag hatte sich Anfang des Jahres dafür ausgesprochen, einen Antisemitismusbeauftragten zu berufen. Union und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag die Schaffung des Postens, um den Kampf gegen antisemitische Tendenzen zu steuern und jüdisches Leben in Deutschland zu stärken.