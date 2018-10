Renommierter Bürgerrechtler seit einem Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft

Anwälte fordern Freilassung von türkischem Kulturmäzen Osman Kavala

Istanbul (AFP) - Ein Jahr nach der Inhaftierung des renommierten türkischen Kulturmäzens und Bürgerrechtlers Osman Kavala haben dessen Anwälte seine sofortige Freilassung gefordert. Kavala sitze seit einem Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft, kritisierte der Anwalt Ilkan Koyuncu bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Istanbul. Da die Akte geheim sei, sei weder bekannt, was genau ihm vorgeworfen werde, noch auf welche Beweise sich die Staatsanwaltschaft stütze.

Anwälte fordern Freilassung von Osman Kavala © AFP

Kavala war am 18. Oktober 2017 in Istanbul bei der Rückkehr von einer Besprechung mit dem Goethe-Institut im Süden der Türkei festgenommen worden. Nach der Befragung des Unternehmers und Philanthropen ordnete ein Richter am 1. November 2017 Untersuchungshaft an. Wie seine Anwälte nun kritisierten, wurde Kavala seitdem nicht erneut angehört; alle Anträge auf Haftentlassung seien abgewiesen worden.

Kavala wird ein "Versuch zur Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung" und ein "Versuch zum gewaltsamen Umsturz der Regierung" vorgeworfen. Laut seinen Anwälten wird er verdächtigt, an dem versuchten Militärputsch von Juli 2016 beteiligt gewesen zu sein und die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013 finanziert zu haben, die Präsident Recep Tayyip Erdogan heute als Versuch zum Sturz seiner Regierung bezeichnet.

In einer bei der Pressekonferenz verlesenen Erklärung aus dem Gefängnis von Silivri wies Kavala die Vorwürfe als unsinnig zurück. "Ich will meine Freiheit, meine Familie und meine Freunde so bald wie möglich zurückgewinnen", schrieb Kavala. "Monate meiner Lebenszeit gehen dahin." Die heute in der Türkei verbreitete Praxis langer Untersuchungshaft, die eine Bestrafung ohne Urteil darstelle, müsse ein Ende haben.

Anwalt Koyuncu kritisierte, dass von der Justiz Vorwürfe an regierungsnahe Medien durchgestochen worden seien, während seine Anwälte nicht über die Beschuldigungen informiert würden. "Wir sind wie Don Quijote beim Kampf gegen die Windmühlen: Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben", beklagte auch der Jurist Köksal Bayraktar, der Kavala berät. "Die Justiz wird heute als Instrument der Repression verwendet."

Der 1957 in Paris geborene Unternehmer Kavala betreibt einen der größten Verlage der Türkei und setzt sich mit seiner Organisation Anadolu Kültür für den Dialog zwischen den Volks- und Religionsgruppen ein. Im Ausland ist er ein gesuchter Gesprächs- und Kooperationspartner, doch wird er in regierungsnahen türkischen Medien in Anspielung auf den US-Milliardär George Soros oft als "Roter Soros" bezeichnet.