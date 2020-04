Arabische Liga berät über Israels Annexionspläne

Kairo (AFP) - Die Arabische Liga berät am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung in Kairo über Israels Pläne einer Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands. Die Videokonferenz findet auf Außenministerebene statt und wurde von der Palästinensischen Autonomiebehörde einberufen. Die arabischen Staaten wollen dabei nach Angaben der Liga über Maßnahmen sprechen, die sie im Falle einer Annexion durch Israel ergreifen würden.

Arabische Liga berät über Israels Annexionspläne © AFP

Nach wochenlangem Machtpoker hatten sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein früherer Kontrahent Benny Gantz vor kurzem auf die Bildung einer Einheitsregierung geeinigt. Israelischen Medienberichten zufolge sieht die Vereinbarung der Ex-Rivalen auch eine Annexion jüdischer Siedlungen und weiterer Gebiete im von Israel besetzten Westjordanland vor.