EuGH klärt gerichtliche Kontrolle von konfessionsgebundenen Stellenangeboten

Arbeitnehmerschutz vor religiöser Diskriminierung durch Kirchen gestärkt

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Arbeitnehmerschutz vor religiöser Diskriminierung durch die Kirchen gestärkt. Die Amtskirchen müssen es hinnehmen, dass Gerichte im Zweifelsfall überprüfen dürfen, ob eine Stellenausschreibung an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession gebunden werden darf, wie es in einem am Dienstag in Luxemburg verkündeten EuGH-Urteil heißt. Diese Forderung muss laut Urteil in Relation zu der jeweiligen Stelle stehen und angemessen sein. (Az. C-414/16)

Waagschalen der Justitia © AFP

Damit lockert der EuGH die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum kirchlichen Privileg der Selbstbestimmung. Im Ausgangsfall bewarb sich eine konfessionslose Frau auf eine für 18 Monate befristete Referentenstelle bei der privatrechtlich organisierten Diakonie der Evangelischen Kirche.

Demnach sollte auf der Stelle ein Bericht über die Einhaltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung durch Deutschland erstellt werden. Das Aufgabengebiet umfasste aber auch die Vertretung der Diakonie gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit sowie die Koordinierung des internen Meinungsbildungsprozesses.

In der Stellenanzeige hieß es aber, dass die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland angehörenden Kirche vorausgesetzt werde. Da die Frau konfessionslos war, wurde sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und klagte wegen religiöser Diskriminierung auf eine Entschädigung von 10.000 Euro.

Der EuGH wies nun auf die beiden Pole der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie in diesem Fall hin: Einerseits schützt sie die Grundrechte der Arbeitnehmer, nicht wegen ihrer Religion oder Weltanschauung diskriminiert zu werden. Andererseits wird das Recht der Kirchen und anderer Organisationen mit religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen auf Autonomie grundsätzlich anerkannt.

Die Bindung einer Stellenausschreibung an eine Konfession müsse deshalb mit Blick auf die jeweilige Tätigkeit "objektiv geboten sein und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen". Das Bundesarbeitsgericht kann dies nun in Streitfällen wie dem vorliegenden prüfen und ist dem Urteil zufolge nicht mehr an die engen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum kirchlichen Privileg der Selbstbestimmung gebunden.