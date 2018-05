Arbeitskreis Steuerschätzung berät über Frühjahrsprognose

Mainz (AFP) - Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt am Montag in Mainz zu dreitägigen Beratungen zusammen. Das Gremium schätzt jeweils im Mai und November jedes Jahres die künftigen Steuereinnahmen. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Dem Arbeitskreis gehören neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an.

Arbeitskreis Steuerschätzung berät über Frühjahrsprognose © AFP

Am Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die neuen Schätzergebnisse bekanntgeben. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" können Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen. Die Steuerschätzer würden ihre Prognose gegenüber der Schätzung vom vergangenen November insgesamt um rund 60 Milliarden Euro anheben, berichtete die Zeitung am Sonntag. In der letzten Prognose des Gremiums im Herbst hieß es, dass die Bundesregierung für die Jahre 2018 bis 2021 mit einem zusätzlichen finanziellen Spielraum von 15,2 Milliarden Euro rechnen kann.