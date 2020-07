Bundestag debattiert abschließend über Aufstockung niedriger Renten

Arbeitsminister Heil sieht Grundrente als "Richtungsentscheidung für unser Land"

Berlin (AFP) - Zum Auftakt der abschließenden Debatte im Bundestag über die Einführung der Grundrente hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Abgeordneten um Zustimmung gebeten. Die Grundrente sei "das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Bundesregierung", sagte Heil am Donnerstag in Berlin. Es gehe hier nicht nur darum, die geringen Renten von 1,3 Millionen Ruheständlern aufzustocken. "Es geht um eine Richtungsentscheidung in unserem Land", sagte der Minister.

Die Grundrente biete "die Chance, unser Land besser und gerechter zu machen", sagte Heil.Die neue Leistung solle auch "verlorenes Vertrauen" in den Sozialstaat zurückgewinnen. "Wir erneuern ein Grundversprechen unseres Sozialstaats: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, ist abgesichert." Die Grundrente biete "Anerkennung und Respekt für die tägliche Arbeit", die Geringverdiener wie Altenpflegerinnen, Lagerarbeiter oder Kassierer leisteten.

Ziel des Grundrenten-Gesetzes ist es, die Renten langjährig Versicherter mit unterdurchschnittlichem Einkommen aufzustocken. Rund 1,3 Millionen Menschen sollen profitieren. Der Weg zur Verabschiedung des lange strittigen Gesetzes war frei geworden, nachdem die Union einer Finanzierung aus dem Bundeshaushalt zugestimmt hatte.