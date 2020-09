Umfrage sieht regierende Labour-Partei vorn

Ardern wirbt vor Parlamentswahl in Neuseeland um Vertrauen

Wellington (AFP) - Rund dreieinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Neuseeland hat Premierministerin Jacinda Ardern die Wähler in einer Fernsehdebatte um Vertrauen in die Corona-Politik ihrer Regierung gebeten. Sie stehe weiterhin voll hinter der Anti-Corona-Strategie, mit der Neuseeland die Zahl der Todesfälle bisher auf insgesamt 25 begrenzen konnte, sagte Ardern am Dienstag. Im Kampf gegen das Virus und die Unsicherheit sei ein "Plan notwendig", und diesen habe ihre Labour-Partei.

Jacinda Ardern © AFP

Arderns Kontrahentin von der Oppositionspartei National Party sagte dagegen, die Regierung habe dabei versagt, Neuseelands Grenzen zu schützen.

Eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage sieht Arderns Labour-Partei bei 48 Prozent. Dies ist deutlich weniger als der Rekordwert von 59 Prozent, den die Partei im Mai in einer Umfrage erzielte, aber genug, um mit der Unterstützung kleinerer Parteien weiter zu regieren. Die konservative National Party kommt dagegen auf 31 Prozent.

54 Prozent der Neuseeländer sprechen sich für Ardern als Regierungschefin aus, Herausforderin Collins kommt auf lediglich 18 Prozent in der Wählergunst.

Arderns Regierung hatte schon früh nach Beginn der Pandemie einen Einreisestopp und strenge Ausgangssperren verhängt. In Neuseeland wird am 17. Oktober gewählt.