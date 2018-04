Kämpfe am Sonntag an der Grenze zum Niger

Armee: Französische und malische Truppen töten in Mali 30 Dschihadisten

Paris (AFP) - In Mali haben französische und malische Soldaten bei einem gemeinsamen Einsatz 30 Dschihadisten getötet. Wie das französische Militär am Donnerstag in Paris mitteilte, waren an den Kämpfen am Sonntag im Gebiet Akabar an der Grenze zum Niger etwa 60 Mitglieder der Gruppe Islamischer Staat in der größeren Sahara (ISGS) beteiligt. Die malischen Truppen erlitten demnach "Verluste", auf französischer Seite wurde niemand verletzt.

Eine französische Patrouille der Operation Barkhane © AFP

Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht in der Sahelzone, hat dort im Zuge der "Operation Barkhane" etwa 4000 Soldaten stationiert. Es unterstützt außerdem eine gemeinsame Militäreinheit der Sahelstaaten Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad im Kampf gegen bewaffnete Dschihadisten. Dazu kommt der UN-Einsatz Minusma mit rund 12.000 Soldaten. An dem 2013 gestarteten Einsatz ist auch die Bundeswehr beteiligt.