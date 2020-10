Rotes Kreuz beklagt Auswirkungen der Gefechte um Berg-Karabach auf Zivilisten

Armenien und Aserbaidschan setzen Kämpfe trotz Einigung auf Waffenruhe fort

Stepanakert (AFP) - Trotz der Einigung auf eine Waffenruhe halten die heftigen Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach an. Die für die Vermittlung in dem Konflikt zuständige Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) warnte am Dienstag vor "katastrophalen Konsequenzen" weiterer Kampfhandlungen, auch US-Außenminister Mike Pompeo mahnte eine Einhaltung der Feuerpause an. Das Rote Kreuz beklagte verheerende Auswirkungen der Kämpfe auf Zivilisten.

Unexplodierte Streubomben in Berg-Karabach © AFP

Zwei Wochen nach Beginn der Gefechte stieg die Zahl der offiziell gemeldeten Todesopfer auf fast 600, darunter 73 Zivilisten. Beide Konfliktparteien werfen sich gegenseitig Angriffe auf zivile Ziele vor.

Am Dienstag beschuldigten die Behörden der selbsternannten Republik Berg-Karabach die aserbaischanischen Streitkräfte, Offensiven im Süden, Norden und Nordosten des Gebiets gestartet zu haben. Die Regierung in Baku warfen ihrerseits Armenien vor, die aserbaidschanischen Landkreise Goranboi, Terter und Agdam angegriffen zu haben.

Das Rote Kreuz sprach von "Häusern, Geschäften und einst belebten Straßen" im Konfliktgebiet, die durch die Kämpfe "in Schutt und Asche gelegt" würden.

"Zivilisten sterben oder leiden unter Verletzungen, die ihr Leben verändern", erklärte der Regionaldirektor des Roten Kreuzes für Eurasien, Martin Schüepp. Bereits jetzt seien hunderttausende Menschen in der Region von den Gefechten betroffen. Krankenhäuser stünden unter massiver Belastung und würden teilweise selbst Ziel von Angriffen.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt, welche die Region auch unter ihrer Kontrolle haben. Der Konflikt dauert bereits seit Jahrzehnten an, die Ende September neu aufgeflammten Gefechte sind jedoch die schwersten seit Jahren. Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan haben das Kriegsrecht verhängt.

Unter Vermittlung des russischen Außenministers Sergej Lawrow hatten sich beide Seiten am Samstag in Moskau auf eine Feuerpause geeinigt, die seither jedoch immer wieder gebrochen wird.

US-Außenminister Mike Pompeo rief die Konfliktparteien am Dienstag dazu auf, ihrer "Verpflichtung für eine Waffenruhe" nachzukommen. Im Online-Dienst Twitter verurteilte Pompeo auch den Beschuss ziviler Ziele wie der Stadt Gandscha in Aserbaidschan und der Regionalhauptstadt Stepanakert in Berg-Karabach.

Die Minsk-Gruppe der OSZE richtete sich in einer Erklärung direkt an den Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Alijew, und den Regierungschef Armeniens, Nikol Paschinjan, und forderte sie auf, "sofortige Schritte" zu unternehmen, um die Vereinbarung von Moskau umzusetzen. Die Minsk-Gruppe war 1992 zur Entschärfung des Konflikts um Berg-Karabach eingerichtet worden. Sie wird von Russland, Frankreich und den USA geleitet.

Beobachter fürchten, dass sich der Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Türkei im Kaukasus ausweiten könnte. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt das Nachbarland Aserbaidschan. Russland unterhält gute Beziehungen zu beiden Seiten, gilt aber als die militärische Schutzmacht Armeniens.

Unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte der Türkei vorgeworfen, dschihadistische Kämpfer von Syrien nach Aserbaidschan verlegt zu haben. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit Beginn der Gefechte insgesamt 1450 pro-türkische Söldner aus Syrien nach Aserbaidschan geschickt, allein 250 davon in der vergangenen Woche. 119 der Kämpfer wurden demnach getötet.