Paschinjan setzt Regierung bei Massenkundgebung unter Druck

Armeniens Oppositionsführer: Nur ich bin Kandidat für Amt des Regierungschefs

Eriwan (AFP) - In Armenien hält die Opposition den Druck auf die Regierung weiter aufrecht. Oppositionsführer Nikol Paschinjan sagte am Donnerstagabend vor tausenden Anhängern auf dem Platz der Republik im Zentrum der Hauptstadt Eriwan, für die Nachfolge des am Montag zurückgetretenen Regierungschefs Sersch Sarkissjan komme er allein in Frage. Wenn er nicht zum Ministerpräsidenten gewählt werde, werde es in Armenien gar keinen Ministerpräsidenten geben, fügte Paschinjan hinzu.

Anhänger von OppositionsführerPaschinjan in Eriwan © AFP

Die von Paschinjan angeführten Kundgebungen richten sich gegen Sarkissjans Republikanische Partei, die im Parlament über die absolute Mehrheit verfügt. Der Partei gehört auch der Übergangsministerpräsident Karen Karapetjan an.

Der Oppositionsführer hatte bereits am Dienstag seinen Führungsanspruch erklärt und eine "vollständige und friedliche Machtübergabe" gefordert. Karapetjan hatte daraufhin ein für Mittwoch geplantes Treffen mit dem 42-jährigen Paschinjan abgesagt.

Der von Moskau unterstützte Sarkissjan war eine Woche nach seinem Wechsel vom Präsidentenamt ins Amt des Ministerpräsidenten unter dem Druck tagelanger Massenproteste zurückgetreten. Gemäß der armenischen Verfassung muss das Parlament innerhalb von sieben Tagen neue Kandidaten für den Posten des Regierungschefs nominieren. Eine Abstimmung könnte am 2. Mai abgehalten werden. Paschinjan fordert außerdem vorgezogene Parlamentswahlen.