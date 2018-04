Paschinjan benötigt noch weitere Stimmen bei Wahl am Dienstag

Armeniens Oppositionsführer zum Bewerber für Amt des Ministerpräsidenten ernannt

Eriwan (AFP) - Einen Tag vor der Wahl eines neuen Regierungschefs im krisengeschüttelten Armenien ist der Oppositionsführer Nikol Paschinjan von seinen Unterstützern am Montag offiziell zum Kandidaten für den Posten nominiert worden. Paschinjan gab die Nominierung durch sein Elk-Bündnis vor Journalisten im Parlament bekannt, wo er Gespräche mit Vertretern aller Fraktionen führte.

Paschinjan (2.v.r.) berät mit Parlamentsabgeordneten © AFP

"Wir sind mit der Aufgabe konfrontiert, die politische Krise im Land beizulegen", sagte er. Nur er könne Armenien von Korruption, Armut und Vetternwirtschaft befreien. Die Wahl des neuen Regierungschefs durch das Parlament in Eriwan ist für Dienstag angesetzt. Die Republikanische Partei des nach Massenprotesten zurückgetretenen Regierungschefs Sersch Sarkissjan hat sich noch nicht klar positioniert. Offenbar will sie aber keinen eigenen Bewerber aufstellen.

Elk hat lediglich neun Sitze im Parlament. Die Partei Blühendes Armenien, die über 31 Mandate verfügt, hatte sich am Samstagabend hinter den 42-jährigen Oppositionspolitiker gestellt. Auch die kleine Partei Armenische Revolutionäre Föderation, die jüngst die Regierungskoalition verließ, steht hinter Paschinjan. Damit würden diesem noch sechs Stimmen für die erforderliche Mehrheit von 53 Stimmen der insgesamt 105 Abgeordneten fehlen. Die bislang regierenden Republikaner verfügen über 58 Sitze.

Paschinjan und seine Anhänger fordern eine Entmachtung der Republikanischen Partei sowie schnellstmöglich vorgezogene Parlamentswahlen. Der Oppositionsführer besuchte am Wochenende zahlreiche Orte in dem 2,9-Millionen-Einwohner-Land im Kaukasus und warb um Zustimmung. In der Hauptstadt Eriwan bekundeten am Sonntagabend erneut zehntausende Menschen ihre Unterstützung für Paschinjan.

Der von Russland unterstützte Sarkissjan war am Montag vergangener Woche - eine Woche nach seinem Wechsel vom Präsidentenamt ins Amt des Ministerpräsidenten - unter dem Druck tagelanger Massendemonstrationen zurückgetreten. Gemäß der Verfassung der ehemaligen Sowjetrepublik muss das Parlament innerhalb von sieben Tagen neue Kandidaten für den Posten des Regierungschefs nominieren.