Paschinjan fordert Sarkissjan zum Rücktritt auf - Polizei löst Proteste auf

Armeniens Regierungschef bricht Treffen mit Oppositionsführer ab

Eriwan (AFP) - Nach tagelangen Protesten hat sich die politische Krise in Armenien weiter verschärft. Oppositionsführer Nikol Paschinjan lieferte sich am Sonntag vor laufenden Kameras ein Wortgefecht mit dem umstrittenem Regierungschef Sersch Sarkissjan und forderte diesen zum Rücktritt auf. Sarkissjan brach das Treffen daraufhin ab. Die Polizei löste neue Proteste der Regierungsgegner in Eriwan gewaltsam auf. Paschinjan wurde von den Sicherheitskräften abgeführt.

Sarkissjan (l.) trifft Oppositionsführer Paschinjan © AFP

Paschinjan habe die Demonstration am Sonntag angeführt, obwohl er mehrfach dazu aufgefordert worden sei, die "illegalen Kundgebungen zu stoppen", teilte die Polizei mit. Als die Versammlung aufgelöst worden sei, seien Paschinjan und zwei weitere oppositionelle Abgeordnete von Beamten "gewaltsam abgeführt" worden. Er sei aber nicht festgenommen worden. Die Polizei setzte Blendgranaten gegen die Demonstranten ein. Dutzende Menschen wurden festgenommen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Der oppositionelle Abgeordnete Sasun Mikaeljan hatte zuvor gesagt, Paschinjan sei kurz nach dem Gespräch mit Regierungschef Sarkissjan festgenommen worden. Der umstrittene Ministerpräsident hatte das Treffen vor laufenden Kameras nach wenigen Minuten abgebrochen, weil der Oppositionsführer ihm zum Rücktritt aufforderte.

"Ich bin hierher gekommen, um mit Ihnen über Ihren Rücktritt zu sprechen", sagte Paschinjan zum Auftakt des Gesprächs. Der Ministerpräsident warf ihm daraufhin "Erpressung" vor. Er rief Paschinjan auf, sich an geltendes Recht zu halten, ansonsten werde er "die Verantwortung tragen müssen".

"Sie verstehen die Situation in Armenien nicht", entgegnete der Oppositionsführer. "Die Macht ist jetzt in den Händen des Volkes." Sarkissjan verließ nach dem kurzen Wortwechsel den Raum. Paschinjan kündigte an, er werde nun den Druck erhöhen, um den Regierungschef und ehemaligen Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen. Paschinjan strebt nach eigenen Angaben eine "friedliche samtene Revolution" in Armenien an.

Die Proteste gegen den vom Kreml unterstützten Sarkissjan dauern seit eineinhalb Wochen an. Der 63-Jährige war Anfang April nach zwei Amtszeiten aus dem Präsidentenamt ausgeschieden. Am Dienstag wurde er zum neuen Ministerpräsidenten gewählt, begleitet von Massenprotesten in Eriwan.

Durch eine umstrittene Verfassungsreform, die im Dezember 2015 per Referendum gebilligt wurde und nun in Kraft trat, wird das Amt des Ministerpräsidenten deutlich aufgewertet. Die wahre Macht liegt damit bei Sarkissjan. Das Staatsoberhaupt hat dagegen nun vorwiegend repräsentative Aufgaben.

Seit zehn Tagen gehen die Regierungsgegner nun täglich auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten, den sie auch für Armut, Korruption und den großen Einfluss von Oligarchen in der Kaukasusrepublik verantwortlich machen. Auch am Samstag beteiligten sich zehntausende Menschen an den Protesten. Wie in den Tagen zuvor wurden dutzende Demonstranten festgenommen.

Das Auswärtige Amt rief Reisende wegen der angespannten Situation auf, Menschenansammlungen in Armenien zu meiden und sich über die Sicherheitslage zu informieren.