Inselstreit im Südchinesischen Meer weiteres Thema

Asean-Gipfel erörtert Rohingya-Krise in Myanmar

Sydney (AFP) - Die Mitglieder des südostasiatischen Staatenverbands Asean haben am Sonntag zum Abschluss ihres dreitägigen Gipfeltreffens in Sydney vereinbart, die militärische Zusammenarbeit auszubauen. Zugleich betonten sie die Notwendigkeit für Frieden, Stabilität und Sicherheit im Südchinesischen Meer. Die freie Schifffahrt und die Überflugrechte müssten gewährleistet sein, hieß es, ohne dass China erwähnt wurde.

Diesjähriger Asean-Gipfel in Sydney © AFP

In der Schlusserklärung ist die Rede vom Schutz der Menschenrechte, doch eine Verurteilung Myanmars wegen der Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit blieb aus. Die Rohingya werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar, dem früheren Birma, seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt. Ende August 2017 eskalierte der Konflikt, als Rohingya-Rebellen bei Angriffen rund ein Dutzend Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt und zerstörte zahlreiche Rohingya-Dörfer.

Flüchtlinge berichten von Ermordungen und Vergewaltigungen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurden allein im ersten Monat der Gewalt 6700 Rohingya getötet. Etwa 700.000 Rohingya flüchteten aus der Konfliktzone im Bundesstaat Rakhine ins Nachbarland Bangladesch. Die UNO spricht von "ethnischer Säuberung".

Myanmars in Sydney anwesende De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi bestritt die Vorwürfe heftig. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull sagte auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels, die Lage in Rakhine sei am Sonntag ausführlich erörtert worden. Suu Kyi habe das Thema ebenfalls umfassend angesprochen. Es handele sich um ein "sehr komplexes Problem". Jeder trachte danach, das durch den Konflikt verursachte Leid zu beenden.

Im Streit um Inseln im Südchinesischen Meer forderten die Gipfelteilnehmer den "baldigen Abschluss eines wirksamen Verhaltenskodexes". China beansprucht weite Teile des Südchinesischen Meers, andere Staaten wie Vietnam oder auch die Philippinen reklamieren Teile der Gewässer ebenfalls für sich. Die Volksrepublik hat zur Durchsetzung ihrer Ansprüche künstliche Inseln aufgeschüttet, von denen sich manche auch militärisch nutzen lassen.

Der zweite Gipfeltag am Samstag war dem Anti-Terrorkampf gewidmet. Dabei kam unter anderem die von Dschihadisten ausgehende Gefahr zur Sprache. Am Rande des Gipfels gab es Proteste von Menschenrechtsaktivisten.

Die 1967 gegründete Staatengemeinschaft hat mittlerweile zehn Mitglieder: Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Australien ist seit 1974 Dialogpartner.