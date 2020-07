Mindestens vier Tote seit Sonntag

Aserbaidschan und Armenien liefern sich am zweiten Tag in Folge Gefechte

Jerewan (AFP) - Den zweiten Tag in Folge haben sich Soldaten an der Grenze zwischen den verfeindeten Kaukasus-Staaten Aserbaidschan und Armenien am Montag Artillerie-Gefechte geliefert. "Provokationen werden nicht unbeantwortet bleiben", sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan bei einem Regierungstreffen am Montag. Bei den Kämpfen in der Grenzregion Tawusch im Nordosten des Landes wurden nach Angaben aus Baku bisher vier aserbaidschanische Soldaten getötet.

Soldat in der Grenzregion © AFP

Die beiden Länder werfen sich gegenseitig vor, mit den neuen Feindseligkeiten begonnen zu haben. Sie befinden sich seit fast 30 Jahren in einem Konflikt um die Kontrolle über die Region Berg-Karabach. Die Auseinandersetzung vom Sonntag ereignete sich aber fern von diesem umstrittenen Gebiet.

Armeniens Außenminister Sohrab Mnatsakanjan beriet in einem Telefonat mit der Führung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), einem von Russland geführten Militärbündnis. Das russische Außenministerium bezeichnete "jede weitere Eskalation, die die regionale Sicherheit gefährdet" als "inakzeptabel" und rief die Konfliktparteien zur "Zurückhaltung" auf.

Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew warf Armenien vor, mit diesem "militärischen Abenteuer" die OVKS in die Kämpfe verwickeln zu wollen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu machte seine Unterstützung für Aserbaidschan deutlich: "Was Armenien getan hat, ist inakzeptabel." Aserbaidschan sei mit der Türkei an seiner Seite "nicht alleine".

Alijew hatte vor ein paar Tagen kritisiert, die Gespräche zur Beilegung des Konflikts um Berg-Karabach seien festgefahren. In diesem Zusammenhang schloss er einen neuen militärischen Konflikt mit Armenien nicht aus. Ein solcher könnte die Regionalmächte Russland und die Türkei, die in der Region um Einfluss ringen, in den Konflikt hineinziehen.