Von der Leyens Stellvertreter seit Wochenbeginn in Quarantäne

Auch EU-Kommission hält wöchentliche Sitzung per Video ab

Brüssel (AFP) - Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch die EU-Kommission ihre wöchentliche Sitzung am Mittwoch per Video-Übertragung abgehalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die 26 Kommissare kamen nicht wie üblich zu ihrem Treffen im Hauptgebäude der Behörde in Brüssel zusammen, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Das ist angesichts der Umstände eine neue Praxis."

EU-Kommissionchefin von der Leyen © AFP

Nach mehreren europäischen Ländern hatte auch die belgische Regierung am Dienstagabend wegen der Epidemie eine Ausgangssperre beschlossen, die am Mittwochmittag in Kraft tritt. Anfang der Woche hatte sich von der Leyens Stellvertreter Frans Timmermans vorsorglich in Quarantäne begeben, weil er Kontakt mit einer infizierten Politikerin hatte.

"Die Arbeit geht heute mit einem (virtuellen) Treffen der EU-Kommission weiter", schrieb der griechische Kommissar Margaritis Schinas auf Twitter. "Wir arbeiten weiter rund um die Uhr daran, unsere Mitgliedstaaten zu unterstützen." Ein Bild zeigt Schinas am Schreibtisch vor einem Computerbildschirm mit mehreren Video-Fenstern.

Die EU-Institutionen insgesamt hatten wegen der Coronavirus-Pandemie schon vor Tagen in den Krisenmodus geschaltet. Mehrere Treffen wurden abgesagt und tausende Beamte und Mitarbeiter von Kommission, Europaparlament und EU-Rat zur Telearbeit nach Hause geschickt.