Staatschef ruft alle Demonstranten zur Ruhe auf

Auch Frankreichs Landwirte wollen gegen Macron auf die Straße gehen

Paris (AFP) - Die Proteste gegen die Regierung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiten sich aus: Nach "Gelbwesten" und Schülern wollen nun auch die Landwirte massiv auf die Straße gehen. Die größte Bauern-Gewerkschaft FDSEA will die gesamte kommende Woche an verschiedenen Orten demonstrieren, wie sie am Mittwoch bekanntgab. Schülervertreter kündigten für Donnerstag und Freitag eine "General-Mobilmachung" mit landesweiten Protesten an.

Bauern bei Protesten der "Gelbwesten" am 19. November bei Orléans © AFP

Die Chefin der Agrargewerkschaft, Christiane Lambert, beklagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein "Bauern-Bashing" durch die Regierung und zu hohe finanzielle Belastungen. Die Landwirte fühlten sich unter anderem durch das Vorgehen der Regierung gegen den Unkrautvernichter Glyphosat "gedemütigt", sagte Lambert.

Das Mittel ist umstritten, es wird für Krebserkrankungen verantwortlich gemacht. Macron war mit dem Versuch eines Verbots im Parlament gescheitert, drängt die Bauern aber zum Einsatz alternativer Mittel. Glyphosat gehört zum Leverkusener Bayer-Konzern, seitdem dieser das US-Unternehmen Monsanto übernommen hat.

Vereinzelt hatten sich französische Landwirte in den vergangenen zweieinhalb Wochen bereits den Protesten von "Gelbwesten" gegen die Ökosteuer auf Sprit angeschlossen, welche die Regierung nun für sechs Monate aussetzen will. Es handelt sich aber nun um den ersten Protestaufruf einer Gewerkschaft. Die FDSEA ist ein Dachverband mit mehr als 210.000 Mitgliedern aus allen Agrarbereichen.

In der Vergangenheit stellten Bauernproteste französische Regierungen vor massive Probleme: Erst im Frühjahr verursachten Landwirte bei Protesten gegen Billigfleischimporte aus Südamerika Schäden in Millionenhöhe: Sie blockierten Autobahnen, zündeten Barrikaden und Reifen an und kippten Gülle aus.

Präsident Macron appellierte an Gewerkschaften, Arbeitgeber und Parteien, alle Demonstranten zur Ruhe aufzurufen, wie Regierungssprecher Benjamin Griveaux nach einer Kabinettssitzung sagte. "Manchen geht es nur noch um ein Ziel: die Republik anzugreifen", zitierte der Sprecher den Staatschef.

Für Samstag haben "Gelbwesten" zu neuen Protesten in der französischen Hauptstadt aufgerufen - unter anderem vor Macrons Amtssitz, dem Elysée-Palast und auf dem Boulevard Champs-Elysées. Die Regierung hat angekündigt, landesweit mehr als 65.000 Sicherheitskräfte zu mobilisieren, um Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende zu vermeiden.

Die konservative Oppositionspartei Die Republikaner forderte, den Ausnahmezustand auszurufen, um Ausgangssperren zu ermöglichen und einen neuen "Schwarzen Samstag" zu verhindern. Dies hatte die Regierung zuvor abgelehnt.

Um die Demonstranten zu besänftigen, hatte die Regierung am Dienstag unter anderem zugesagt, die geplante Anhebung der Ökosteuer auf Diesel und Benzin um sechs Monate zu verschieben. US-Präsident Donald Trump nutzte dies zu einer Breitseite gegen Macron und schmähte ihn auf Twitter wegen seiner Klimapolitik, die Trump ablehnt.

Danach deutete Macrons Regierung weitere Zugeständnisse an: Regierungssprecher Griveaux stellte eine mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer in Aussicht, wie sie die "Gelbwesten" fordern.

Macrons Regierung hatte die Abgabe für Wohlhabende mit Beginn des Jahres in eine reine Immobiliensteuer umgewandelt, Vermögen etwa aus Aktien im Wert von mehr als 1,3 Millionen Euro ist seitdem steuerfrei. Kritiker werfen dem früheren Investmentbanker Macron deshalb vor, ein "Präsident der Reichen" zu sein.

In mehreren Landesteilen blockierten "Gelbwesten" erneut Straßen und Treibstofflager. Den Protesten schlossen sich in Städten wie Marseille oder Lyon auch erneut Schüler an, die Parolen wie "Macron, tritt zurück" skandierten. Der Unterricht in mehreren Dutzend Gymnasien fiel aus. Ab Donnerstag soll es im ganzen Land Großkundgebungen geben, wie Schülervertretungen ankündigten.

Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach mit Blick auf mehrere verletzte Schüler von einer "Gewalt, wie wir sie noch nie gesehen haben". In Toulouse brannte ein Gymnasium teilweise aus, nachdem Schüler Mülltonnen angezündet hatten.

Macron hatte zuvor eine bei "Gelbwesten"-Protesten ausgebrannte Präfektur im südfranzösischen Puy-en-Velay besucht und wurde dort von Bürgern ausgebuht.